Apple виявила проблеми, що викликають перегрів в iPhone 15

2 октября 2023 г., 13:25

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Як пише Reuters, компанія Apple заявила, що виявила кілька проблем, які можуть призвести до перегріву нових смартфонів iPhone, включаючи помилку в програмному забезпеченні iOS 17, яка буде виправлена в найближчому оновленні операційній системи.

Після скарг на те, що нові телефони дуже сильно нагріваються, Apple заявила, що пристрій може нагріватися в перші кілька днів «після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність».

«Інша проблема пов’язана з деякими нещодавніми оновленнями сторонніх додатків, які призводять до перевантаження системи», - заявили в Apple, додавши, що компанія працює з розробниками додатків над виправленнями, які зараз знаходяться в процесі впровадження.

За даними компанії, серед сторонніх додатків, які спричиняють цю проблему, є гра Asphalt 9, Instagram та Uber. Instagram вже виправив проблему у своєму додатку 27 вересня.

Також відмічається, що майбутнє виправлення помилки в iOS 17 не знижуватиме продуктивність для вирішення проблеми з температурою iPhone.

Компанія заявила, що iPhone 15 Pro і Pro Max не мають проблем з перегрівами через конструкцію, а нові титанові корпуси призводять до кращого розсіювання тепла порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі.

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