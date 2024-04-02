Metinvest Digital назвав свої найкращі ІТ-проєкти минулого року

2 апреля 2024 г., 14:25

0

Tweet

Українська IT-компанія Metinvest Digital спеціалізується на цифровій трансформації у галузі промисловості, логістики та телекомунікацій і є єдиним ІТ бізнес-партнером Групи Метінвест в Україні, Європі та США. Завдяки команді з понад 800 досвідчених фахівців, компанія розробляє проєкти, спрямовані на цифровізацію та ефективність бізнес-процесів. За результатами роботи минулого року компанія обрала п’ятірку своїх найкращих ІТ-проєктів.

Впровадження SAP CRM для METINVEST POLSKA. Для Metinvest Digital реалізація SAP CRM становить стратегічний напрямок. Цей процес продовжився у 2023 році на METINVEST POLSKA, де було розгорнуто SAP CRM, з акцентом на реорганізації процесів продажу, збільшенні обсягів продажів та оптимізації цінової політики за допомогою інтеграції CRM із SAP ERP.

Credit Management System. Команда фахівців компанії розробила власну систему, яка націлена в першу чергу на задоволення потреб європейських активів. Новий продукт дозволив об'єднати дані зовнішніх страхових компаній та систем ERP європейських активів для контролю за виділенням та використанням кредитних лімітів та їхнім погашенням. Цей крок був мотивований необхідністю заміни старої системи, котра не відповідала поточним вимогам компанії у сфері фінансових операцій та аналітичної діяльності.

Data Governance. Метою проєкту стало об'єднання всіх бізнес-даних компанії, забезпечуючи їх якість, безпеку, і цілісність через ретельно розроблені правила, політики, і процеси для отримання повної онлайн аналітики про події, які вже відбулися і які прогнозуються у майбутньому.

Colloboration ERBU B1 & AS400. Цей проєкт дозволив створити В1-технічну експертизу з боку Metinvest Digital у межах ERP-системи В1. Команда Metinvest Digital допомогла сконцентруватися та посилити ЄРБУ в операційній і клієнтській ефективності, забезпечивши гнучкість виробництва.

Експертиза AS400 і підтримка МЕС-систем. Проєкт зосередився на розвитку експертизи у галузі підтримки систем AS400, включаючи навички програмування на COBOL та роботу з базами даних DB2.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365