Обсяг українського IT-експорту в листопаді зменшився на 2,8% у річному зіставленні

3 января 2024 г., 14:25

У листопаді 2023 року обсяг IT-експорту збільшився на 6,6% і становив 564 млн дол., за даними «Національного банку України». Економіці це принесло на 35 млн дол. більше у порівнянні з жовтнем. Втім, показники на 2,8% або ж на 16 млн дол. менше у порівнянні з листопадом 2022 року.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за 11 місяців минулого року (січень-листопад) становила 6,1 млрд дол. Це на 7,3% менше ніж в аналогічний період 2022 року, що у доларовому еквіваленті становить 482 млн.

Загальний експортний виторг усіх послуг України у листопаді минулого року склала 1,42 млрд дол., що на 4,63% (або 63 млн дол.) більше порівняно з жовтнем. Частка комп’ютерних послуг становила 39,6%.

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