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Експорт IT-послуг у лютому склав 518 млн дол

1 апреля 2024 г., 12:50

Експорт IT-послуг у лютому склав 518 млн дол

У лютому цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 2% відносно січня і становив 518 млн дол., за даними НБУ. Водночас цей показник на 5,3% або ж 29 млн дол. менший у річному порівнянні.

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому склала 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж рік тому. Загальна експортна виручка усіх послуг України у лютому цього року склала 1,39 млрд дол., що на 31 млн дол. або ж 2% більше порівняно з січнем.

«Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року. Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт ІТ-послуг може впасти на 5-10%. Індустрія потребує зрозумілий механізм бронювання ключових фахівців за економічним принципом та можливість коротких бізнес-відряджень за кордон», – зауважує Степан Веселовський, CEO «Львівського ІТ Кластера».

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