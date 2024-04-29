Виробник дронів DJI зіткнувся із забороною FCC США

29 апреля 2024 г., 14:35

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Влада США націлилася на китайського виробника дронів DJI. Конгрес США має намір заборонити її діяльність, оскільки став розглядати DJI як загрозу національній безпеці. Після ухвалення двопартійного закону і внесення компанії до списку блокування комунікаційної інфраструктури Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) бізнес DJI у США буде фактично припинено.



Дрони DJI не призначені для ведення бойових дій, але компанія зіткнулася з проблемою перед американськими законодавцями багато в чому тому, що 6% її акцій перебувають у руках китайських державних компаній. Тому в американських законодавців виникли побоювання, що в застосунку DJI є вразливості та/або «чорні ходи».



Елізе Стефанік, сенаторка від Нью-Йорка, заявила: «DJI являє собою неприйнятний ризик для національної безпеки, і вже давно пора прибрати з Америки безпілотники, вироблені комуністичним Китаєм». Однак DJI спростовує ці заяви. Регіна Лін, представник DJI, заперечує, що дрони, які випускає компанія, використовуються для порушення прав людини, оскільки вони не призначені для стеження.



Після ухвалення закону продаж дронів DJI буде заборонено навіть споживачам. Будь-яка така заборона серйозно вплине на частку компанії в 58% на комерційному ринку станом на 2022 рік, згідно з даними, наданими колишнім співробітником компанії. Хоча це може і не торкнутися вже наявних у США безпілотників, припинення продажів продукції спонукає компанії йти з ринку, часто скорочуючи при цьому доступність сервісу та офіційних запчастин.

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