Експортна виручка IT-послуг у 2023 році зменшилася на 8,5% до 6,7 млрд дол.

1 февраля 2024 г., 15:35

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Уперше за 32 роки незалежности України ІТ-галузь не показала росту в порівнянні з попереднім роком. За минулий 2023 рік експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла 6,7 млрд дол., за даними НБУ. При цьому комп’ютерні послуги склали 41% загального обсягу експорту послуг. Це дещо менше ніж 2022 року, тоді було 45,5%. Однак, це досі найбільша частка серед інших послуг, що експортуються.

У грудні 2023 обсяг експорту IT-послуг збільшився на 8,3% і становив 611 млн дол. Втім це на 18,6% або ж 140 млн дол. менше у порівнянні з груднем 2022.

В останньому кварталі минулого року (жовтень-грудень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила 1,7 млрд дол. Це на 3,5% більше ніж у III кварталі, але на 8,7% менше ніж за аналогічний період у 2022 році.

Найбільше валютних надходжень до України за статтею комп’ютерних послуг забезпечують США. За минулий рік – 2,677 млрд дол. – це 39,8% обсягів усього IT-експорту.

На другому місці Мальта – 8,4% та 566,78 млн дол. На третьому місці Британія із 534,88 млн дол. (майже 8%). Далі йдуть Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Нідерланди. Загалом перші 10 країн принесли 5,42 млрд дол. – 80,6% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2023 році.

Найбільше у 2023 році підвищився обсяг експорту ІТ-послуг до: Словаччини +39,2%; Польщі +32,3%; Румунії +23,6%; Об’єднаних Арабських Еміратів +19% та Австрії +15,7%.

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