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Українські школярі здобули перемогу у технологічному хакатоні Teens in AI

29 апреля 2024 г., 10:35

Українські школярі взяли перемогу у технологічному хакатоні Teens in AI

Українська команда перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. У фіналі наші співвітчизники змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду. Переможцями стали школярі з Політехнічного ліцею КПІ імені І.Сікорського з проєктом ConnectAbility. Це застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати та озвучувати жестову мову.

Україна вперше взяла участь у технологічному хакатоні Teens in AI – і одразу здобула перемогу. Переможці отримають призи від міжнародних організаторів: планшети Apple; запрошення на серію воркшопів AI4Good Incubator; безоплатний доступ до ШІ-курсів для роботи із зображеннями Image Pathway.

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