Збитки Intel у першому кварталі склали 400 млн дол.

29 апреля 2024 г., 11:25

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Корпорація Intel повідомила про фінансові результати першого кварталу 2024 року.



Компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 400 мільйонів доларів, або 9 центів на акцію, порівняно з чистим збитком у розмірі 2,8 мільярда доларів, або 66 центів на акцію, минулого року за той же період.



Виторг склав 12,7 мільярда доларів проти 11,7 мільярда доларів роком раніше, тобто на 9% більше.



Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) сказав інвесторам під час телефонного дзвінка, щоб вони зосередилися на довгостроковому потенціалі компанії. «Ми є однією з двох, можливо, трьох компаній у світі, які можуть продовжувати створювати чип-технології наступного покоління», - наголосив він.



Квартальний звіт про прибутки став першим з того часу, як компанія оголосила, що виділила свій бізнес з виробництва мікросхем під назвою Intel Foundry в окрему статтю зі своїми власними витратами та продажами.



За даними компанії, дохід Intel Foundry за квартал склав 4,4 млрд доларів, що на 10% менше, ніж торік. У І кв. підрозділ зазнав операційних збитків у розмірі 2,5 мільярда доларів. Минулого місяця Intel заявила, що у 2023 році її виробничий підрозділ зазнає операційних збитків у розмірі 7 мільярдів доларів.



Найбільшим бізнесом Intel залишається виробництво процесорів для ПК та ноутбуків, що відображається у звіті як продажі підрозділу Client Computing Group (CCG). Продажі цих чипів склали 7,5 мільярда доларів, що на 31% більше, ніж роком раніше.



Продажі напрямку Data Center and AI (DCAI) зросли на 5% до 3 мільярдів доларів.



Раніше цього місяця Intel заявила, що випустить новий процесор штучного інтелекту для серверів під назвою Gaudi 3, покликаний конкурувати з популярними графічними процесорами Nvidia, хоча він не буде поставлятися до кінця цього року. Intel заявила, що очікує понад 500 мільйонів доларів від продажів своїх чіпів Gaudi 3 у другому півріччі.



«Ми досягаємо стабільного прогресу у виконанні наших пріоритетів і досягли значних результатів у цьому кварталі, - зазначив Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger), генеральний директор Intel. - Потужні інновації в нашому портфелі клієнтських систем, периферійних обчислень і центрів обробки даних забезпечили двозначне зростання виторгу від продукції Intel. Завдяки великосерійному виробництву Intel 3, вперше за майже десятиліття передові напівпровідники виробляються в США, і ми на шляху до відновлення лідерства в техпроцесах виробництва чипах в наступному році в міру розвитку Intel Foundry».



Раніше Intel оголосила про впровадження внутрішньої операційної моделі виробництва, яка набула чинності в першому кварталі 2024 року і створила відносини між підрозділами Intel Products (разом CCG, DCAI та NEX) і Intel Foundry (включаючи розробку ливарних технологій, ливарне виробництво і ланцюжок поставок, а також виробничі послуги (раніше IFS)). Нова операційна модель є ключовим компонентом стратегії компанії та покликана змінити операційну динаміку та сприяти більшій прозорості, підзвітності та зосередженню уваги на витратах та ефективності. Компанія також раніше оголосила про свій намір керувати Altera, компанією Intel (раніше Intel Programmable Solutions Group), як окремим бізнесом, починаючи з першого кварталу 2024 року. Раніше Altera була включена до сегменту DCAI.



Intel продовжує стимулювати перехід клієнтів на Intel 18A: один з найбільших американських клієнтів аерокосмічної та оборонної галузі взяв на себе зобов'язання щодо використання цього техпроцесу, в результаті чого кількість зовнішніх клієнтів Intel Foundry зросла до шести. У цьому кварталі корпорація Microsoft також оголосила про свої плани розробити чип на базі Intel 18A.



Intel представила дорожню карту своїх технологічних процесів, яка виходить за рамки мети "п'ять техпроцесів за чотири роки", додавши до своєї лінійки передових технологічних процесів Intel 14A після Intel 18A та анонсувавши кілька спеціалізованих еволюцій для Intel 3, Intel 18A та Intel 14A, щоб дозволити клієнтам розробляти та постачати продукти, пристосовані до їхніх конкретних потреб.



У другому кварталі Intel очікує прибуток у розмірі 10 центів на акцію при виторгу в 13 мільярдів доларів в середньому.

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