Україна потрапила до групи лідерів розвитку GovTech у рейтингу Світового банку

29 декабря 2025 г., 16:25

В оновленому звіті GovTech Maturity Index (GTMI) 2025 від Світового банку Україна потрапила до групи лідерів у сфері цифрової трансформації державного сектору. GTMI оцінює цифрову зрілість урядів 198 країн світу, розподіляючи їх на чотири групи, – від A до D. Перебування у групі A означає, що Україна має найбільш розвинені та ефективні рішення у сфері GovTech.

Рейтинг формується на основі середнього бала за чотирма ключовими напрямами. Україна продемонструвала високі результати в кожному з них: базові урядові системи: хмарні рішення та сумісність реєстрів; надання онлайн-послуг (зручність та доступність сервісів для людей); цифрова участь громадян (інструменти електронної демократії та залучення людей до ухвалення рішень); драйвери розвитку (інституційні механізми, стратегії та інноваційне середовище). Ключовий драйвер успіху – екосистема Дії.

