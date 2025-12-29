SoftBank купує DigitalBridge за 4 млрд дол. для глобального масштабування АІ-інфраструктури

29 декабря 2025 г., 17:44

0

Tweet

Японський конгломерат SoftBank Group офіційно оголосив про підписання остаточної угоди щодо придбання компанії DigitalBridge Group за загальну суму близько 4 млрд дол.



Як зазначається, ця стратегічна транзакція спрямована на радикальне розширення потужностей центрів обробки даних та мережевої інфраструктури, необхідних для масштабування проектів у сфері АІ. DigitalBridge є одним із провідних світових менеджерів активів у сфері цифрової інфраструктури, що спеціалізується на управлінні центрами обробки даних, вежами стільникового зв'язку, оптоволоконними лініями та системами межових обчислень.



Угода дозволить SoftBank зміцнити фундамент для навчання та розгортання моделей штучного інтелекту на глобальному рівні, забезпечуючи критично важливий доступ до обчислювальних ресурсів та каналів зв'язку.



Історія створення DigitalBridge тісно пов'язана з радикальною трансформацією інвестиційної групи Colony Capital, яка десятиліттями спеціалізувалася на традиційній нерухомості. Переломний момент стався у 2013 році, коли Марк Ганзі (Marc Ganzi) заснував компанію Digital Bridge Holdings для інвестицій у вежі зв'язку та центри обробки даних. У 2019 році Colony Capital придбала цей холдинг за 325 млн дол., а Марк Ганзі (Marc Ganzi) очолив об’єднану структуру, розпочавши повний вихід із секторів готельного та офісного бізнесу. Протягом наступних років компанія розпродала активи старої економіки на мільярди доларів, повністю переорієнтувавшись на цифрову інфраструктуру. У 2021 році корпорація офіційно змінила назву на DigitalBridge Group, щоб зафіксувати свій статус провідного світового менеджера активів, зосередженого виключно на екосистемі цифрової економіки.

DigitalBridge за останні два роки активно нарощула присутність у важкій цифровій інфраструктурі, роблячи ставку насамперед на датацентри для AI-навантажень. Найгучніші історії пов’язані з Vantage Data Centers: у Техасі анонсовано мегакемпус Frontier із заявленою потужністю 1,4 ГВт і інвестпланом понад 25 млрд дол., а також паралельно в публічному полі фігурують майданчики під гігаватний клас AI-розгортань у межах ініціативи Stargate. Паралельно DigitalBridge веде більш розподілену гру на edge-ринках і в транспортній інфраструктурі даних. У Європі JV AtlasEdge відкрив новий майданчик у Штутгарті (20 МВт на першій фазі) та залучав “зелене” фінансування під кампус у Лісабоні (21,1 МВт). В оптоволоконих мережах ключовий її актив Zayo розширює магістраль і 400G-маршрути, а також посилює масштаби через придбання fiber-бізнесу Crown Castle. У сегменті веж звʼязку завершено угоду Vertical Bridge з Verizon на 6 339 веж за 3,3 млрд дол., а в Південно-Східній Азії EdgePoint декларує плани додати понад 5 тис. веж за 2–3 роки.



Коментуючи угоду з DigitalBridge, голова SoftBank Group Масайоші Сон (Masayoshi Son) заявив, що місією компанії є реалізація концепції штучного суперінтелекту (ASI) для прогресу людства. Він підкреслив, що досягнення цієї мети вимагає не лише проривів у самих моделях АІ, а й створення потужної платформи інфраструктури, здатної підтримувати їх роботу в промислових масштабах. Ганзі зазначив, що розбудова інфраструктури для АІ є однією з найбільш значущих інвестиційних можливостей покоління. Об'єднання з фінансовою потужністю та глобальною мережею SoftBank дозволить компанії прискорити виконання своєї місії з більшою гнучкістю та довшим горизонтом планування. Відповідно до умов угоди, SoftBank викупить усі випущені звичайні акції DigitalBridge за ціною 16 дол. за штуку готівкою.



Після завершення транзакції, яке очікується у другій половині 2026 року, DigitalBridge продовжить функціонувати як окремо керована платформа під керівництвом чинної команди менеджерів. Спільна стратегія зосередиться на забезпеченні необхідної потужності центрів даних та зміцненні зв'язності, що є ключовим для стабільної роботи АІ-систем у всьому світі. Контроль над критичною інфраструктурою дозволить SoftBank не залежати від коливань цін на послуги сторонніх хмарних провайдерів та гарантувати високу швидкість обробки даних для своїх клієнтів і власних технологічних розробок. Цей крок відображає зростаючий дефіцит фізичних потужностей для обробки даних на тлі вибухового росту популярності генеративного інтелекту.



Аналіз стратегічного поглинання DigitalBridge свідчить про те, що SoftBank завершує формування замкненого циклу володіння АІ-технологіями - від архітектури чипів Arm до фізичних дата-центрів. Усвідомлюючи, що вільні потужності серверів та доступ до електроенергії стають найціннішим ресурсом, Масайоші Сон трансформує свою групу з фінансового інвестора на інфраструктурного гіганта. Купівля активів DigitalBridge є лише вхідним квитком до ринку, де річні інвестиції в будівництво нових об'єктів можуть сягати десятків мільярдів.



Експерти прогнозують, що об'єднання експертизи DigitalBridge у залученні приватного капіталу з АІ-амбіціями SoftBank дозволить компанії створити найбільшу в світі мережу «інтелектуальних» дата-центрів до 2028 року. Це рішення також дозволяє SoftBank диверсифікувати ризики, володіючи реальними активами у вигляді землі та оптоволоконних мереж, які зберігають високу вартість незалежно від успіху окремих програмних продуктів АІ.



Завершення угоди підлягає стандартним умовам закриття, включаючи отримання дозволів від регуляторних органів у різних юрисдикціях. Очікується, що цей крок стимулює нову хвилю консолідації на ринку цифрової інфраструктури, оскільки інші технологічні гіганти також прагнуть забезпечити собі контроль над обчислювальними майданчиками.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet