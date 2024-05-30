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Україна долучилася до Міністерської заяви щодо безпечного розвитку AI

30 мая 2024 г., 14:35

У Південній Кореї відбувся другий глобальний саміт з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту. Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Технологія може допомогти покращити ефективність роботи в різних галузях, а також сприяти появі нових продуктів та послуг. Водночас важливо, щоб використання ШІ було етичним та відповідальним – на благо людей, а не завдаючи шкоди.

На торішньому саміті, проведеному в Британії, країни-учасники підписали Декларацію Блетчлі. Учасниками цьогорічного саміту погоджено Міністерську заяву, до якої долучилася Україна. Загалом, 27 країн та представники ЄС приєдналися до заяви, яка зосереджена на трьох цілях: безпеці, інноваціях та інклюзивності ШІ.

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