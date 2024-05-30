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Google Cloud, Hitachi та GlobalLogic допоможуть бізнесу підвищити продуктивність завдяки GenAI

30 мая 2024 г., 15:35
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Компанії Hitachi та Google Cloud оголошують про початок партнерства з метою прискорення інновацій і підвищення продуктивності за допомогою генеративного ШІ. Hitachi створює новий підрозділ, щоб допомагати бізнес-клієнтам розв'язувати галузеві задачі за допомогою моделей Gemini, Vertex AI та хмарних технологій. Компанія також запровадить Google Cloud AI для вдосконалення власних продуктів і послуг. Завдяки цьому партнерству Hitachi розраховує ще більше прискорити розвиток Lumada, свого основного цифрового бізнесу, та підвищити операційну ефективність Hitachi Group.

Компанії створять бізнес-підрозділ Hitachi Google Cloud і Google Cloud Center of Excellence (CoE) на чолі з GlobalLogic. Це допоможе новим та наявним клієнтам швидко впроваджувати технології Google Cloud. Крім того, Hitachi з Google Cloud співпрацюватимуть, аби додати навчання роботи з GenAI Google Cloud у програму підготовки GenAI Professional від Hitachi. Ця програма покликана поглибити експертизу фахівців та розширити ряд доступних сервісів. Великі організації отримають доступ до ресурсів, необхідних для суттєвого вдосконалення підходів у роботі з ШІ.

У рамках партнерства увагу також буде приділено наступним напрямкам: нові рішення GenAI для модернізації програмного забезпечення та обслуговування клієнтів; створення безпечних і захищених рішень GenAI для локальних і хмарних середовищ; спільні ініціативи для виходу на ринок; підтримка розвитку талантів у царині GenAI.

Зокрема Hitachi планує навчити понад 50 тисяч фахівців GenAI за своєю глобальною програмою, куди увійде навчання з ШІ-рішення та технології Gen Google Cloud.

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