У зв’язку з нападом Росії на нашу країну Верховна Рада прийняла закон про введення воєнного стану

24 февраля 2022 г., 10:59

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Верховна Рада України прийняла закон «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"». За це рішення проголосувало 300 народних депутатів з 310, зареєстрованих на час голосування. Проєкт закону зареєстровано за №7111.

Правовий режим воєнного стану потрібен, щоб держава могла повноцінно захищатись. Для цивільних людей – обов’язково мати із собою документи, бути уважними до офіційної інформації, бути готовими за потреби допомагати військовим, поліцейським, рятувальникам.

Росія завдає ударів по військовій та стратегічно важливій інфраструктурі по всій країні. Порушені кордони – з півночі, сходу, а також і адміністративна межа з Кримом. Збройні Сили України уражають у відповідь, ворог несе втрати.

Верховна Рада України з ранку зібрала конституційною більшість та працює.

Ситуація складна, але її треба сприймати спокійно. Базова мета Росії – це дестабілізація нашої держави, руйнація інституцій та паніка в суспільстві. Знаходитись в аеропортах і на інших обʼєктах інфраструктури, які мають стратегічне значення, небезпечно. Тому для цивільних людей правильно зараз залишатись в рамках свого звичайного життя, допомагати рідним, близьким, колу друзів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист