Державна податкова служба попереджує про обмеження електронних сервісів

24 февраля 2022 г., 11:25

Державна податкова служба у зв’язку з оголошенням воєнного стану, з метою захисту прав платників та вжиття заходів щодо інформаційної безпеки повідомляє про можливе обмеження надання електронних сервісів (у т. ч. часткове зупинення деяких з них) та доступу до Електронного кабінету.



Про повне відновлення електронних сервісів буде поінформовано додатково.



При виникненні додаткових запитань, в тому числі щодо режиму роботи інформаційно-комунікаційних систем, відповідну інформацію можна отримати за телефоном контакт-центру 0 800 501 007 (напрям «0»).



Повідомляється, що ненарахування штрафів та/або пені за порушення, що були зумовлені виключно технічною та/або методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі електронного кабінету, закріплюється (реалізується) у програмному забезпеченні, яке застосовується для автоматичного розрахунку штрафів та/або пені за порушення податкового законодавства.

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