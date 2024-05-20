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Apple знижує ціни на iPhone в Китаї на тлі жорсткої конкуренції з Huawei

20 мая 2024 г., 17:37
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Агентство Reuters повідомляє, що компанія Apple розпочала агресивну кампанію у Китаї, пропонуючи знижки до 2300 юанів (318 доларів) на окремі моделі iPhone.

Знижки з'явилися в той час, коли американський технологічний гігант намагається захистити свої позиції на ринку смартфонів високого рівня, де він стикається зі зростаючою конкуренцією з боку місцевих виробників, таких як Huawei.

Знижка, яка пропонується з 20 по 28 травня, є більш суттєвою, ніж та, яку Apple пропонувала в лютому - 1150 юанів. Найбільша знижка пропонується на iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ, тоді як на інші моделі також спостерігається значне зниження цін. Наприклад, на версію базової моделі iPhone 15 з 128 ГБ знижка становить 1400 юанів.

Посилення конкурентного тиску Apple відчула після того, як Huawei минулого місяця представила свою нову серію смартфонів Pura 70 після запуску Mate 60 у серпні минулого року.

Попередні зусилля Apple зі зниження цін у лютому, схоже, допомогли компанії пом'якшити уповільнення продажів у Китаї.

За підрахунками Reuters, які базуються на даних Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій, поставки Apple в Китаї в березні зросли на 12%. Це значне поліпшення порівняно з першими двома місяцями 2024 року, коли компанія зазнала падіння продажів на 37%.

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