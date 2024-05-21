CyberArk купує постачальника рішень кібербезпеки Venafi за 1,54 млрд дол.

21 мая 2024 г., 11:35

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Компанія CyberArk Software оголосила, що уклала угоду про придбання Venafi постачальника програмного забезпечення для кібербезпеки, за 1,54 мільярда доларів.



CyberArk купує компанію у інвесткомпанії Bravo. Ціна придбання приблизно на 400 мільйонів доларів перевищує суму, яку приватна інвестиційна фірма заплатила за покупку Venafi у 2020 році.



«Наші інтегровані технології, можливості та експертиза будуть спрямовані на задоволення потреб глобальних підприємств і дадуть можливість керівникам служб інформаційної безпеки захищатися від все більш витончених атак, які використовують людські та машинні ідентичності як частину ланцюжка атак», - сказав головний виконавчий директор CyberArk Метт Коен (Matt Cohen).



Компанія CyberArk, акції якої котуються на біржі Nasdaq, надає програмне забезпечення, що дозволяє працівникам отримати безпечний доступ до бізнес-додатків своїх компаній. Компанія пропонує інструменти для перевірки запитів на вхід в систему, а також додаток, який компанії можуть використовувати для сканування пристроїв співробітників на наявність шкідливого програмного забезпечення. CyberArk також присутня на інших сегментах ринку кібербезпеки: вона пропонує продукти для управління секретами додатків, такими як ключі шифрування.



Venafi, своєю чергою, пропонує набір програмних продуктів, які компанії можуть використовувати для впровадження криптографії з відкритим ключем. Компанія надає хмарний сервіс, який допомагає уникнути перебоїв, автоматично повідомляючи адміністраторів про закінчення терміну дії сертифікатів TLS.



Інструменти Venafi CodeSign Protect та SSH Protect допомагають компаніям захистити код своїх розробників від спроб підміни та захистити SSH-з’єднання відповідно. Ще одним продукт виробника продукт, TLS Protect для Kubernetes, можна використовувати для захисту мережевих з’єднань, які об’єднують робочі навантаження Kubernetes в організації.



За оцінками CyberArk, Venafi додасть близько 150 мільйонів доларів щорічного доходу до своєї основної діяльності. Крім того, компанія бачить можливості збільшити цю цифру, продаючи свої продукти клієнтам Venafi і навпаки. У довгостроковій перспективі CyberArk очікує, що це придбання збільшить загальний адресний ринок компанії на 10 мільярдів доларів.



CyberArk планує закрити угоду в другій половині 2024 року.

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