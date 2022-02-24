Кiбератаки 23 лютого були продовженням попередних атак Россії

24 февраля 2022 г., 8:33

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Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, 23 лютого 2022 року, стався черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-атаки, які безперервно тривають від 15 лютого, сьогодні значно посилились. Були атаковані сайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та інших органів влади.

Водночас активізувалися фішингові атаки на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, а також спроби проникнення до мереж приватного та державного секторів і подальших деструктивних дій.

Команди суб'єктів забезпечення кібербезпеки, інтернет-провайдерів та ІТ-команди об'єктів критичної інформаційної інфраструктури працюють цілодобово, забезпечуючи доступність та цілісність інформаційних ресурсів.



Вчорашнi кібератаки вже навіть не потребують детальної технічної атрибуції. Атакувальники, особливо не ховаючись, використовують для фішингових розсилань та DDоS-атак бот-мережі, які нашими спецслужбами однозначно ідентифікуються як пов'язані зі спецслужбами країни-агресора.



У зв'язку з цим Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України звертаєnmcz до ІТ-служб організацій всіх форм власності з першочерговими рекомендаціями:



Ізолювати усі робочі станції та сервери, не пов'язані з виконанням критично важливих функцій, в інтересах громадян, бізнесу і держави.

Оновити системне та прикладне програмне забезпечення робочих систем до останньої версії.

Негайно зробити резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.



Разом вистоїмо!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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