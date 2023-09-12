GPU на кремнієвій фотоніці – до 2025 року

12 сентября 2023 г., 19:35

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За повідомленням тайванського видання Economic Daily, компанії TSMC, Broadcom та NVIDIA поєднали свої зусилля для розробки комерційного рішення на базі кремнієвої фотоніки.

У сфері високопродуктивних обчислень та штучного інтелекту велике значення має прискорення передачі значних обсягів даних. Перспективним напрямом, що дозволяє чи не на порядок збільшити пропускну здатність каналів, що об'єднують обчислювальні ядра у складі процесорів та графічних адаптерів, є кремнієва фотоніка. В цей час розвитком цієї технології займаються такі ІТ-гіганти, як IBM та Intel. І ось про своє рішення вийти на цей напрямок оголосив альянс TSMC, Broadcom та NVIDIA. Про серйозність їхніх намірів можна судити з того, що TSMC сформувала команду із 200 своїх дослідників, які займуться завданням інтеграції блоків кремнієвої фотоніки до технологічних процесів виробника.

Ю Чженьхуа, віцепрезидент TSMC, зазначив: "Якщо ми зможемо створити хорошу інтегровану систему на основі кремнієвої фотоніки, це дозволить розв'язати дві ключові проблеми - енергоефективність та обчислювальну потужність AI. Це буде новий... зсув парадигми. Можливо, ми знаходимося в початку нової ери". За його визнанням, компанія зіштовхнулася з безпрецедентним попитом з боку своїх клієнтів на подібні платформи, тому вона розраховує до кінця 2024 року розширити свої потужності для упакування сучасних мікросхем для розв'язання цих проблем. Відмова від обмежень "традиційної електричної" передачі може призвести до появи на ринку обчислювальних GPU нового покоління зі штучним інтелектом вже до 2025 року.

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