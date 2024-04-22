Виробник води «Моршинська» впроваджує ERP-систему Microsoft Dynamics 365

22 апреля 2024 г., 13:35

0

Tweet

Компанія IDS Ukraine, виробник відомих торгових марок напоїв «Моршинська» та «Миргородська» на шляху цифрової трансформації впроваджує систему планування ресурсів підприємства Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. В реалізації цього проєкту IDS Ukraine допомагає OntargIT.

Заснована в 1996 році, IDS Ukraine вже майже 30 років успішно розвиває відомі бренди мінеральної води, розробляє та впроваджує інновації на своїх підприємствах: Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод. До складу IDS Ukraine входять також дистрибуційна компанія «ІДС», та оператор доставляння води «ІДС Aqua Service», які забезпечують наявність продукції в торговельних мережах та її доставку додому та в офіс.

За словами Віктора Боровкова, IT-директора IDS Ukraine, відбір системи відбувся у середині 2022 року. Ключовими критеріями вибору стали наявність української локалізації та локального партнера. В результаті, було обрано Microsoft Dynamics 365 як найкращий варіант, який передбачає його масштабованість до потреб зростання компанії, повний набір функціонала, наявність локалізації, модуля «Зарплата та кадри» для супроводу трьохтисячного колективу компанії на різних локаціях, а також наявність сертифікованих партнерів в Україні.

Співпраця з OntargIT, офіційним партнером Microsoft в Україні, передбачає детальну розробку стратегії впровадження ERP-системи Dynamics 365 Finance & Operations та CRM функціоналу Dynamics 365 Sales і Dynamics 365 Customer Insights. Це масштабне впровадження охоплює всі компоненти бізнесу – як виробничих процесів, так і процесів продажу і взаємодії з клієнтами. Від моменту видобутку природної мінеральної води до дистрибуції продукції та доставки кінцевому споживачу – кожен крок зазнає переосмислення та оптимізації, підвищуючи управлінську ефективність, швидкість операцій та покращуючи клієнтський досвід.

В компанії впевненні, що перехід на цифрову платформу Microsoft Dynamics 365 дозволить автоматизувати ключові бізнес-процеси, об'єднати всі підрозділи на єдиній платформі, та відкрити нові можливості для розвитку та зміцнення ринкового лідерства.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365