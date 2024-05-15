Робітники розумової праці активно опановують штучний інтелект

15 мая 2024 г., 12:26

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Корпорація Microsoft представила четвертий щорічний звіт Work Trend Index. Дослідження під назвою «Штучний інтелект закріпився на робочому місці. Настав час долати виклики» ґрунтується на опитуванні 31 тисячі людей у 31 країні й містить аналіз тенденцій роботи та найму на платформі LinkedIn. Воно демонструє як лише за один рік штучний інтелект змінив спосіб роботи, найму та управління людьми у всьому світі.

За останні шість місяців використання генеративного ШІ на роботі зросло майже вдвічі. У LinkedIn спостерігається значне збільшення кількості професіоналів, які додають навички штучного інтелекту до своїх профілів, і більшість керівників відзначають, що вони не візьмуть на роботу людину без навичок роботи із ШІ. Але оскільки багато керівників стурбовані тим, що їхній компанії не вистачає бачення ШІ, а співробітники використовують власні інструменти, лідери підійшли до найважчої частини будь-якого технологічного прориву – переходу від експериментів до вимірюваного впливу на бізнес. У звіті висвітлено три ключові висновки про вплив штучного інтелекту на ринок праці.

Співробітники хочуть використовувати ШІ на роботі й не чекають, поки компанії зрозуміють цю потребу. Наразі вже три чверті працівників розумової праці використовують ШІ у своїй роботі. Багато з них намагаються не відставати від темпу та обсягу завдань і кажуть, що штучний інтелект економить час та підвищує креативність. У той час як 79% керівників погоджуються, що впровадження штучного інтелекту має вирішальне значення для збереження конкурентоспроможності, 60% кажуть, що їхня компанія не має бачення та планів щодо його впровадження та використання. Саме тому співробітники беруть справу у свої руки. 78% користувачів ШІ використовують власні інструменти у своїй роботі. Це призводить до того, що компанії втрачають переваги стратегічного використання ШІ у великих масштабах і ставлять дані компаній під загрозу.

Для співробітників ШІ підіймає планку і пробиває скляну стелю в кар'єрі: хоча для багатьох питання ШІ викликає побоювання втрати роботи, дані також показують іншу перспективу – з огляду на нестачу кваліфікованих талантів і бажання деяких співробітників змінити кар'єру, вивчення ШІ відкриває значні можливості. Більшість керівників (55%) стурбовані наявністю достатньої кількості талантів цього року, особливо лідери в галузі кібербезпеки, інженерії та креативного дизайну, які відчувають найбільший тиск.

І професіонали знаходяться в пошуку. 46% співробітників у всьому світі розглядають можливість звільнення протягом наступного року, що є рекордом з часів «Великої перестановки» 2021 року. У той час як дві третини керівників (66%) не найняли б фахівця без навичок роботи зі ШІ, лише 39% користувачів пройшли навчання зі використання ШІ у своїй компанії, і лише 25% планують його запровадити цього року. Тому професіонали підвищують свою кваліфікацію самостійно. Станом на кінець минулого року кількість користувачів LinkedIn, які додають до своїх профілів навички штучного інтелекту, такі як Copilot і ChatGPT, зросла в 142 рази, а також на 160% зросла кількість нетехнічних фахівців, які використовують курси LinkedIn Learning для розвитку навичок ШІ.

Дослідження визначило чотири типи користувачів штучного інтелекту, починаючи від скептиків, які рідко використовують штучний інтелект, і закінчуючи досвідченими користувачами, які глибоко його використовують. Порівняно зі скептиками, досвідчені користувачі ШІ кардинально переорієнтували свої робочі дні, переосмисливши бізнес-процеси та заощадивши більш як 30 хвилин робочого часу на день. Понад 90% досвідчених користувачів кажуть, що ШІ робить їхнє величезне робоче навантаження більш керованим, а роботу – приємнішою, але вони не роблять це самостійно. Ці користувачі на 61% частіше чули від своїх директорів про важливість використання генеративного ШІ в роботі, на 53% частіше отримували підтримку від керівництва у питаннях пошуку шляхів для використання ШІ, щоб скоригувати їхній робочий функціонал, і на 35% частіше отримували тренінги з ШІ, адаптовані до їхньої конкретної ролі або завдань.

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