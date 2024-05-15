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Євген Куліков

Робітники розумової праці активно опановують штучний інтелект

15 мая 2024 г., 12:26
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Корпорація Microsoft представила четвертий щорічний звіт Work Trend Index. Дослідження під назвою «Штучний інтелект закріпився на робочому місці. Настав час долати виклики» ґрунтується на опитуванні 31 тисячі людей у 31 країні й містить аналіз тенденцій роботи та найму на платформі LinkedIn. Воно демонструє як лише за один рік штучний інтелект змінив спосіб роботи, найму та управління людьми у всьому світі.

Робітники розумової праці активно опановують штучний інтелект

За останні шість місяців використання генеративного ШІ на роботі зросло майже вдвічі. У LinkedIn спостерігається значне збільшення кількості професіоналів, які додають навички штучного інтелекту до своїх профілів, і більшість керівників відзначають, що вони не візьмуть на роботу людину без навичок роботи із ШІ. Але оскільки багато керівників стурбовані тим, що їхній компанії не вистачає бачення ШІ, а співробітники використовують власні інструменти, лідери підійшли до найважчої частини будь-якого технологічного прориву – переходу від експериментів до вимірюваного впливу на бізнес. У звіті висвітлено три ключові висновки про вплив штучного інтелекту на ринок праці.

Співробітники хочуть використовувати ШІ на роботі й не чекають, поки компанії зрозуміють цю потребу. Наразі вже три чверті працівників розумової праці використовують ШІ у своїй роботі. Багато з них намагаються не відставати від темпу та обсягу завдань і кажуть, що штучний інтелект економить час та підвищує креативність. У той час як 79% керівників погоджуються, що впровадження штучного інтелекту має вирішальне значення для збереження конкурентоспроможності, 60% кажуть, що їхня компанія не має бачення та планів щодо його впровадження та використання. Саме тому співробітники беруть справу у свої руки. 78% користувачів ШІ використовують власні інструменти у своїй роботі. Це призводить до того, що компанії втрачають переваги стратегічного використання ШІ у великих масштабах і ставлять дані компаній під загрозу.

Робітники розумової праці активно опановують штучний інтелект

Для співробітників ШІ підіймає планку і пробиває скляну стелю в кар'єрі: хоча для багатьох питання ШІ викликає побоювання втрати роботи, дані також показують іншу перспективу – з огляду на нестачу кваліфікованих талантів і бажання деяких співробітників змінити кар'єру, вивчення ШІ відкриває значні можливості. Більшість керівників (55%) стурбовані наявністю достатньої кількості талантів цього року, особливо лідери в галузі кібербезпеки, інженерії та креативного дизайну, які відчувають найбільший тиск.

І професіонали знаходяться в пошуку. 46% співробітників у всьому світі розглядають можливість звільнення протягом наступного року, що є рекордом з часів «Великої перестановки» 2021 року. У той час як дві третини керівників (66%) не найняли б фахівця без навичок роботи зі ШІ, лише 39% користувачів пройшли навчання зі використання ШІ у своїй компанії, і лише 25% планують його запровадити цього року. Тому професіонали підвищують свою кваліфікацію самостійно. Станом на кінець минулого року кількість користувачів LinkedIn, які додають до своїх профілів навички штучного інтелекту, такі як Copilot і ChatGPT, зросла в 142 рази, а також на 160% зросла кількість нетехнічних фахівців, які використовують курси LinkedIn Learning для розвитку навичок ШІ.

Робітники розумової праці активно опановують штучний інтелект

Дослідження визначило чотири типи користувачів штучного інтелекту, починаючи від скептиків, які рідко використовують штучний інтелект, і закінчуючи досвідченими користувачами, які глибоко його використовують. Порівняно зі скептиками, досвідчені користувачі ШІ кардинально переорієнтували свої робочі дні, переосмисливши бізнес-процеси та заощадивши більш як 30 хвилин робочого часу на день. Понад 90% досвідчених користувачів кажуть, що ШІ робить їхнє величезне робоче навантаження більш керованим, а роботу – приємнішою, але вони не роблять це самостійно. Ці користувачі на 61% частіше чули від своїх директорів про важливість використання генеративного ШІ в роботі, на 53% частіше отримували підтримку від керівництва у питаннях пошуку шляхів для використання ШІ, щоб скоригувати їхній робочий функціонал, і на 35% частіше отримували тренінги з ШІ, адаптовані до їхньої конкретної ролі або завдань.

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