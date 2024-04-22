HAMR-диски вже не поступаються за надійністю PMR-накопичувачам

22 апреля 2024 г., 16:35

+11

голос Tweet

Компанія Seagate опублікувала результати свого дослідження надійності випущених нею жорстких дисків різних типів. У результаті виявилося, що попри значне ускладнення конструкції, пристрої на базі технології HAMR характеризуються таким самим показником напрацювання на відмову, що і PMR-рішення.

Нагадаю, що в жорстких дисках із технологією HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) запис інформації виконують із попереднім локальним розігрівом за допомогою лазера. Це дає можливість приблизно вдвічі збільшити щільність розміщення даних порівняно з традиційною технологією перпендикулярного магнітного запису (PMR, Perpendicular Magnetic Recording).



Лінійка HAMR-дисків, що випускається Seagate, отримала назву Mosiac 3+. За повідомленням компанії, тестування їхньої надійності триває з 2016 р., і за останні два роки цей показник зріс на 50%. Загалом же, випущено і протестовано понад 500 тис. таких пристроїв. І на сьогодні час середнього напрацювання на відмову (MTBF) для Mosiac 3+ становить 2,5 млн годин, що відповідає накопичувачам сімейства Seagate Exos корпоративного класу на базі технології PMR.

Виробник також оприлюднив таку цікаву інформацію, як продуктивність і надійність головок читання/запису HAMR-дисків. Виявляється, вони здатні працювати протягом 6 тис. годин і при цьому передавати до 3,2 ПБ інформації. Агресивні навантажувальні випробування в польових умовах показали термін служби головок понад 7 років, що в більшості випадків перевищує поточний термін служби дисків на основі PMR та очікування користувачів. Хоча більшість користувачів очікують, що сучасні диски PMR прослужать близько чотирьох або п'яти років (за середнього обсягу читання і запису), випробування дисків Mozaic 3+ на основі HAMR компанії Seagate показали, що вони здатні витримати й більш тривале використання.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365