Apple представила iPad Pro з новим процесором M4

8 мая 2024 г., 9:35

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Компанія Apple анонсувала низку нових продуктів - процесор та планшети.



Як зазначається, новий чип M4 призначений для роботи зі штучним інтелектом. Це перший процесор Apple, який дебютував в нових планшетах, а не в Mac.



Повідомляється, що M4 має на борту понад 28 мільярдів транзисторів і створений з використанням техпроцесу 3 нм на лініях TSMC. Він має чотири продуктивних ядра, шість ефективних ядер і 10-ядерний графічний модуль, який вперше забезпечує трасування променів і апаратне прискорення затінення. Новий 16-ядерний нейронний модуль (NPU) надає чипу продуктивність у 38 TOPS.



Першими пристроями, які використовують новий потужний чіп M4 від Apple, стали нові 11-дюймові та 13-дюймові iPad Pro.



M4 вперше забезпечує апаратне прискорення AV1 для iPad, а також H.264, HEVC і ProRes.



Попередній iPad Pro був побудований на базі M2, тому оновлення до M4 означає гігантський стрибок у продуктивності. Apple стверджує, що з новим чипом планшет має до чотирьох разів вищу продуктивність рендерингу. За даними виробника, при використанні в iPad Pro, чип M4 працює на 50% швидше, ніж M2, який використовувався в моделях попереднього покоління. Крім того, M4 може забезпечити таку ж продуктивність, як і M2, використовуючи вдвічі менше енергії.



У нових iPad Pro тепер використовуються панелі OLED - Ultra Retina XDR забезпечує повноекранну яскравість 1000 ніт і пікову яскравість HDR 1600 ніт.



«Енергоефективна продуктивність M4 разом з новим дисплейним движком робить можливим тонкий дизайн і революційний дисплей iPad Pro, в той час, як фундаментальні поліпшення процесора, графічного процесора, нейронного движка і системи пам’яті роблять M4 надзвичайно придатним для новітніх додатків, що використовують AI», - підкреслив Джонні Сроуджи (Johny Srouji), старший віцепрезидент Apple по апаратним технологіям.



13-дюймовий iPad Pro є найтоншим пристроєм Apple на сьогодні - 5,1 мм, тоді як 11-дюймова модель трохи товстіша - 5,3 мм.



Нові пристрої використовують 12-мегапіксельну HD-камеру FaceTime яку перенесено на бічну сторону, що полегшує проведення відеоконференцій і використання Magic Keyboard).

Універсальність і розширені можливості iPad Pro також посилюються завдяки новим аксесуарам. Apple Pencil Pro пропонує нові можливості взаємодії, які ще більше розширюють можливості роботи з олівцем, а нова клавіатура Magic Keyboard стала тонша та легша.



Apple Pencil Pro має ще більше можливостей і нові взаємодії, які виводять роботу з Apple Pencil на новий рівень. Новий датчик у корпусі відчуває натискання користувача, відкриваючи палітру інструментів для швидкого перемикання інструментів, товщини ліній та кольорів, не перериваючи творчого процесу. Спеціальний тактильний механізм забезпечує легке натискання, яке підтверджує натискання, подвійне натискання або прив'язку до Smart Shape для інтуїтивного досвіду роботи. Гіроскоп дозволяє користувачам котити Apple Pencil Pro для точного контролю над інструментом, яким вони користуються. Обертання корпусу змінює орієнтацію фігурних інструментів пера та пензля, так само як ручки та паперу. А за допомогою наведення Apple Pencil користувачі можуть візуалізувати точну орієнтацію інструмента перед тим, як зробити позначку.



Apple Pencil Pro вперше підтримує функцію Find My, яка допомагає користувачам знайти Apple Pencil Pro, якщо він загубився. Він підключається, заряджається і зберігається на боковій панелі iPad Pro за допомогою нового магнітного інтерфейсу. iPad Pro також підтримує Apple Pencil (USB-C), який підходить для створення нотаток, ескізів, анотацій, ведення журналів і багато чого іншого за неймовірною ціною.



Створена для нового iPad Pro, нова, тонша і легша клавіатура Magic Keyboard робить його більш портативним і універсальним. Нова клавіатура Magic Keyboard має дизайн, що плаває, і тепер містить функціональний ряд для доступу до таких функцій, як регулювання яскравості екрана та гучності. Вона також має алюмінієву підставку для долонь і більший трекпад, який ще краще реагує на тактильні відчуття, тож користуватися нею можна так само як і MacBook. Нова клавіатура Magic Keyboard кріпиться на магнітах, а інтелектуальний роз'єм Smart Connector підключає живлення та передачу даних без необхідності використання Bluetooth. Оброблений алюмінієвий шарнір також має роз'єм USB-C для заряджання. Нова клавіатура Magic Keyboard доступна у двох кольорах, які доповнюють новий iPad Pro: чорний з алюмінієвою підставкою для долонь космічного чорного кольору та білий з алюмінієвою підставкою для долонь сріблястого кольору.



Новий чохол Smart Folio для iPad Pro кріпиться на магнітах і тепер підтримує різні кути огляду для більшої гнучкості. Доступний у чорному, білому та джинсовому кольорах, він доповнює кольори нового iPad Pro.



iPad Pro з діагоналлю 11 дюймів у США буде запропоновано користувачам за ціною від 999 дол., а 13-дюймова модель - від 1299 дол. Обидві моделі тепер поставляються в стандартній комплектації з накопичувачем 256 ГБ, що вдвічі більше, ніж у попередників.

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