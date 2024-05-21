«Київстар» виділив 3,6 млрд грн на подолання наслідків грудневої кібератаки

21 мая 2024 г., 10:35

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Reuters зазначає, що «Київстар» виділив 90 мільйонів доларів на боротьбу з ймовірною російською кібератакою.



Нагадаємо, хакерська атака, яку генеральний директор компанії Олександр Комаров назвав найбільшою кібератакою на телекомунікаційну інфраструктуру в світі, вразила «Київстар» у грудні, пошкодивши інфраструктуру та перервавши мобільний зв'язок для мільйонів українців.



«До кібератаки ми рухалися зі зростанням на 11%-12% квартал до кварталу у 2023 році. Кібератака з'їла близько 3% річного зростання», - зазначив Олександр Комаров в інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна”.



Він не уточнив, про який саме аспект зростання йдеться.



Комаров повідомив, що мобільний оператор виділив 3,6 мільярда гривень (90,76 мільйона доларів) на ліквідацію наслідків атаки.

Ці кошти були спрямовані на усунення пошкоджень, а також на зміцнення системи та фінансування програми лояльності для клієнтів.



Компанія «Київстар», що належить Veon, зареєстрованій в Амстердамі, має 24,3 мільйона абонентів мобільного зв'язку, а також понад 1,1 мільйона абонентів домашнього інтернету.



Раніше повідомлялось, що атаку на «Київстар» здійснив Sandworm, підрозділ російської військової розвідки. Відповідальність взяла на себе група «Солнцепек», яку в Україні вважають пов'язаною з «Київстар».

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