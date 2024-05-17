Нові iPad як можливість зекономити

17 мая 2024 г., 17:15

–11

голос Tweet

Я пропустив презентацію нових iPad, але потім уважно вивчив інформацію про новинки Apple і перечитав низку оглядів нових планшетів. Серйозно задумався про апгрейд, бо моєму iPad Pro вже шість років. Також я маю ще iPad mini шостого покоління. З'явилася ідея здати обидва iPad по trade-in і заплатити лише різницю за новий iPad Pro з екраном 11 дюймів. Однак подорожчання новинок призвело до того, що різниця між trade-in та доплатою все одно виходить чималенькою.

Можна було б спробувати перейти на iPad Air. Але якщо вже міняти пристрій раз на 5-6 років, то я вважаю краще купити топову модель і забути про апгрейд на тривалий період. До того ж новий iPad Pro такий, що, як вказували в багатьох оглядах, складається відчуття ніби Apple вже просто хизується спроможністю випускати подібні пристрої. Але за відповідну ціну.

Приблизно з такими думками я і поїхав до Apple Store помацати нові iPad і остаточно визначитися з апгрейдом. У магазині я погрався з усіма новими моделями iPad – звичайною «народною» моделлю, Air та Pro. Мене цікавили розмір екрана 11 дюймів. Оскільки 13 дюймів, як на мене, завеликі для планшета. Відразу скажу, якщо грошей у вас вистачає тільки на Air, то нові Pro краще навіть не дивитися. Тому що різниця між екранами у них суттєва. Відірватись від цього нового екрану в Pro просто неможливо. Яскравість, контрастність, передача кольору, насичений чорний в iPad Pro просто на якомусь захмарному рівні. Хоча й в iPad Air дисплей не найгірший.

Різниця у вазі між двома моделями лише 20 грамів. Але вона відчувається, коли береш обидва планшети до рук. При цьому iPad Pro з його процесором М4 у звичайних щоденних завданнях на кшталт запуску додатків або перегортання фотографій теж відчувається помітно швидше, ніж iPad Air. Що загалом не дивно, враховуючи різні покоління процесорів. З погляду дизайну, вони дуже схожі – звичайні пластини з екраном на всю площу.

Однак я не купив iPad Pro. І iPad Air я також не купив. Я подивився на обидва свої планшети, які привіз із собою в Apple Store на випадок, якщо вирішу зробити trade-in, і зрозумів, що вони ще цілком огого. Так що дякую Apple за велику економію грошей для сімейного бюджету.

Головною притичиною стало питання вартості цього апгрейду. Тому що окрім всього, як я й підозрював, моя Magic Keyboard до наявного iPad Pro виявилася несумісною з новим iPad Pro. Причому ця несумісність часткова, і я не впевнений, що вона виправдана. Контактний роз'єм між iPad Pro та клавіатурою якраз таки сумісний. Мені вдалося знайти становище, в якому новий iPad Pro працював зі старою клавіатурою. Але мені при цьому треба було тримати клавіатуру рукою. Тому що виріз під камеру трохи не збігається і, що ще гірше, магніти в новому iPad знаходяться в іншому місці. Не стверджуватиму, що це зроблено навмисно з метою змусити користувачів купувати нову Magic Keyboard. Однак необхідність заплатити додатково $300 за клавіатуру також змусила мене замислитись.

Нова клавіатура, до речі, чудова. Я набирав текст на ній, і вона мені дуже сподобалася тактильними відчуттями, наскільки вони можуть бути з таким малим ходом клавіш. Крім того, вона алюмінієва замість обтягнутої прогумованою матерією, що робить її відчутно преміальнішою. Однак я взяв свій старий iPad Pro з клавіатурою, потикав у нього, запускаючи програми та гортаючи фотографії, і зрозумів, що в мене цілком є ще як мінімум рік комфортного життя з цим пристроєм. Сподіваюся, що з падінням виторгу від планшетів на 17% (як у минулому кварталі), Apple все-таки якось перегляне свій підхід до цього сегменту. Можливо, в iPadOS 18 покажуть щось таке, що змусить мене знову задуматися про заміну планшетів? До WWDC залишилося не так довго.

Нові iPad як можливість зекономити

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365