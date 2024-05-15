Toshiba продемонструвала Nearline HDD місткістю понад 30 ТБ

15 мая 2024 г., 11:35

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За повідомленням Toshiba, компанія успішно досягла місткості зберігання на жорстких дисках понад 30 ТБ за допомогою двох технологій запису великої місткості нового покоління: магнітний запис із підігрівом (HAMR) та магнітний запис із використанням мікрохвильового випромінювання (MAMR).



Нагадаємо, HAMR - одна з двох технологій, які просувають запис даних нового покоління з високою місткістю, розширює можливості магнітного запису внаслідок локального нагрівання диска світлом ближнього поля. Toshiba досягла 32 ТБ на 10 пластинах та впровадила технологію Shingled Magnetic Recording (SMR). Компанія планує розпочати постачання тестових зразків жорстких дисків із технологією HAMR у 2025 році.



Інша технологія – MAMR, яка використовує мікрохвилі для покращення можливостей магнітного запису. Повідомляється, що Toshiba першою продемонструвала її ефективність і розпочала масове виробництво накопичувачів першого покоління у 2021 році. Toshiba досягла 31 ТБ шляхом об'єднання 11 пластин, використання технології SMR та покращення обробки сигналів.



Ці нові досягнення стали можливими завдяки багаторічній тісній співпраці з Resonac, виробником носіїв для жорстких дисків, та TDK, виробником головок для жорстких дисків. Toshiba та її партнери мають намір продовжувати розробку технологій HAMR та MAMR, щоб забезпечити жорсткі диски більшої місткості для задоволення наростального попиту на сховища у хмарі та центрах обробки даних.

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