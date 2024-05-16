16 мая 2024 г., 17:25

0

Tweet

Якщо ви пам'ятаєте, то за підсумками розгляду позову Epic до Apple суддя Івон Гонзалес Роджерс винесла рішення, яким відхилила майже всі вимоги Epic. Але визнала Apple винною у порушенні вимог закону Каліфорнії «Про нечесну конкуренцію». Оскільки компанія «приховувала критичну інформацію від користувачів» – тобто не дозволяла розробникам розміщувати посилання на альтернативні способи оплати.

Apple на виконання рішення суду вигадала External Link Program, куди розробники можуть податися й Apple дозволить їм розміщення альтернативних посилань. Epic така справа не влаштувала і вони подали клопотання в рамках цього ж процесу – тобто з розглядом знову перед YGR. І ось зараз над Apple починають збиратися хмари. Минулого тижня пройшло два засідання, в рамках яких свідчення давали голова App Store Меттью Фішер та фінансист Алекс Роман. Наступне засідання призначено на 16 травня. За повідомленнями репортерів, суддя виглядає досить розсердженою, ставлячи запитання на кшталт «Де у своєму рішенні я вказала, що ви можете додавати всілякі нові умови?». Захист Apple виглядає пасивним.

Поки що неясно, до якого рішення схильна прийти суддя. Навряд чи вона визнає, що Apple сумлінно виконує припис суду. Але далі тонкість у тому, як саме вона запропонує виправити ситуацію. Може вказати, наприклад, що програму модерації розробників слід скасувати. Але визнає за Apple право стягувати комісію за використання сторонніх платіжних систем. А може вимагати скасувати взагалі все, включаючи комісію.

І знову про суди та Apple

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365