Huawei виводить на ринок процесор Kirin 9000C для настільних ПК

20 мая 2024 г., 14:45

Як повідомляє Huawei Central, компанія Huawei почала використовувати у своїх останніх моделях ПК чип власного виробництва замість процесорів 12-го покоління Alder Lake.



Так ПК Qingyun W515x оснащений восьмиядерним процесором Kirin 9000C з тактовою частотою до 3,1 ГГц.



Нова система випускається у форм-фактор Micro-ATX, який підтримує лише низькопрофільні карти PCIe. Quingyun W515x має три апаратні конфігурації: 8 ГБ + 256 ГБ, 8 ГБ + 512 ГБ і 16 ГБ + 512 ГБ пам’яті та комбінації пам’яті і сховища. Варіанти зберігання даних включають один слот NVMe M.2 PCIe.



Хоча характеристики чипа не відкриваються, процесор оснащено кулером, який підтримує температуру корпусу нижче 30°C при максимальному навантаженні.



Через американські санкції Huawei більше не має доступу до процесорів від Intel, що змушує компанію використовувати альтернативні рішення. Kirin 9000C - це восьмиядерний процесор з 12 потоками і частотою 2,48 ГГц. Він виготовлений за 5-нм техпроцесом SMIC і оснащений інтегрованим графічним процесором Mali-G78 на базі ARM.



Наглядачи ринку допускають, що Kirin 9000C базується на розробках Kirin 9000S.

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