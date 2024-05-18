П'ятисмугова супермагістраль для електронів допоможе створити надефективну електроніку

18 мая 2024 г., 17:47

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Фізики з Массачусетського технологічного інституту (МТІ) та їх колеги створили п’ятисмугову магістраль для електронів, яка може дозволити надефективну електроніку і більше. Робота, про яку повідомляється у випуску Science за 9 травня, є одним із кількох важливих відкриттів, зроблених тією ж командою за останній рік, пов’язаних із матеріалом, який, по суті, є унікальною формою грифеля для олівців.

«Це відкриття має прямі наслідки для електронних пристроїв малої потужності, оскільки під час поширення електронів не втрачається енергія, чого немає у звичайних матеріалах, де електрони розсіюються», — говорить Лон Цзюй (Long Ju), доцент кафедри фізики МТІ та відповідальний автор статті.

Матеріал, що лежить в основі цієї роботи, відомий як ромбоедричний п’ятишаровий графен, був відкритий два роки тому фізиками на чолі з Цзюй. «Ми знайшли золоту жилу, і кожна інформація відкриває щось нове», — каже Цзюй, який також працює в Лабораторії дослідження матеріалів МТІ.

У статті в Nature Nanotechnology у жовтні минулого року Цзюй та його колеги повідомили про відкриття трьох важливих властивостей ромбоедричного графену. Наприклад, вони показали, що він може бути топологічним або дозволяти безперешкодний рух електронів навколо краю матеріалу, але не через середину. Це призвело до створення супермагістралі, але вимагало застосування великого магнітного поля, яке в десятки тисяч разів сильніше за магнітне поле Землі.

У поточній роботі команда повідомляє про створення супермагістралі без будь-якого магнітного поля.

«Ми не перші, хто виявив це загальне явище, але ми зробили це в зовсім іншій системі. І порівняно з попередніми системами, наша простіша і також підтримує більше електронних каналів, — пояснює Цзюй. — Інші матеріали можуть підтримувати лише одну смугу руху на краю матеріалу. Ми раптово збільшили їх до п’яти».

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