У Донецькій області послуги “Укртелеком” доступні у 53 % населених пунктів, де є мережі оператора

7 июня 2022 г., 9:45

Як повідомляє “Укртелеком”, на Донеччині ремонтні роботи тривають постійно, фахівці компанії відновлюють надання послуг, як тільки з’являється така нагода. Так, мешканці міста Торецьк знову можуть користуватися телефонією і інтернетом.



Загалом у Донецькій області послуги доступні у 53 % населених пунктів, де є мережі товариства.



Відновлювальні роботи проходять і у інших областях, зокрема у Сумській. Фахівці оператора за останні сутки лагодили мережі та повертали абонентам послуги.



Критична інфраструктура та мережі Укртелекому працюють. Оператор забезпечує послугами абонентів у 85% населених пунктів, де є мережі товариства, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.

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