Платформа OLL.TV була піддана хакерській атаці з боку рф

6 июня 2022 г., 16:59

Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, російські загарбники не полишають спроб дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою інформаційно-психологічних операцій. Зокрема – й через втручання в роботу українських інформаційних систем і хакерські атаки на медіа.



П'ятого червня на платформі OLL.TV, під час трансляції вирішального футбольного матчу нашої збірної за вихід на чемпіонат світу, на деяких телеканалах (Футбол 1 та Індиго-Україна, Україна 24, UA:Перший) з’явились пропагандистські новини російських ЗМІ.



Ймовірно, зловмисникам вдалось отримати несанкціонований доступ до одного з вузлів CDN (Content Delivery Network – мережа доставки контенту) та перенаправити трафік.

ІТ-фахівці сервісу тимчасово припинили трансляцію, локалізували уражений CDN і перезапустили потоки трафіку.



Робота сервісу була відновлена після відбиття кібератаки та ретельної перевірки на ймовірні приховані вразливості.



За підтримки Держспецзв'язку та інших органів кібербезпеки наразі триває дослідження обставин і механізму злому.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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