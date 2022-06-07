Презентовано новий чип Apple M2 та MacBook Air і MacBook Pro на ньому

7 июня 2022 г., 11:28

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Компанія Apple на конференції WWDC 2022 учора презентувала свій новий чип для ноутбуків - M2 та нові пристрої з його використанням.



Новий чіп з Купертино у зрівнянні з M1 має на 18% швидший CPU та на 35% - GPU, плюс до цього на 40% більш потужний блок Neural Engine.



Окрім того, Apple M2 забезпечує на 50% більше пропускної здатності пам’яті проти M1, крім того, відтепер обсяг уніфікованої пам’яті може досягати 24 ГБ.



«M2 запускає друге покоління чіпів серії M і виходить за межі того, що пропонував M1», - заявив Джоні Сроуджі, старший віцепрезидент Apple з апаратних технологій. - «З нашою невпинною зосередженістю на енергоефективності, M2 забезпечує функції швидкого процесора, графічного модуля та нейронного движка. А разом із більшою пропускною здатністю пам’яті та новими можливостями, такими як прискорення ProRes, M2 продовжує величезний темп інновацій в Apple Silicon для Mac».

M2 побудований за вдосконаленою 5-нанометровою технологією другого покоління і складається з 20 мільярдів транзисторів - це на 25% більше, ніж у M1. Додаткові транзистори покращують функції всього чіпа, включаючи контролер пам’яті, який забезпечує 100 ГБ/с пропускної здатності уніфікованої пам’яті. А завдяки швидкому об’єднанню пам’яті об’ємом до 24 ГБ M2 може обробляти навіть більші та складніші робочі навантаження.



Новий ЦП має швидші ядра продуктивності в поєднанні з більшою кеш-пам’яттю, тоді як ядра ефективності були значно покращені для ще більшого підвищення продуктивності. Разом вони забезпечують на 18% більшу багатопотокову продуктивність, ніж M1, тож M2 може виконувати завдання з інтенсивними обчислюваннями, використовуючи дуже мало енергії, як-от створення музики з шарами ефектів або застосування складних фільтрів до фотографій. У порівнянні з останнім 10-ядерним х86-чипом, M2 забезпечує майже вдвічі більшу продуктивність при тому ж рівні потужності. Крім того, новий чіп може давати максимальну продуктивність ПК, використовуючи лише чверть енергозабезпечення.

M2 також оснащений графічним модулем Apple нового покоління, який може мати до 10 ядер - на два більше, ніж у M1. У поєднанні з більшою кеш-пам’яттю та більшою пропускною здатністю пам’яті 10-ядерний графічний процесор забезпечує значний приріст графічної продуктивності - до 25% більше ніж M1 при тому ж рівні енергоспоживанні, і до 35% при максимальному енергоживленні. У порівнянні з інтегрованою графікою x86-ноутбука, графічний процесор в M2 забезпечує у 2,3 раза швидшу продуктивність при тому ж рівні енергоспоживання. Вища продуктивність на Ватт від M2 дозволяє системі, у якій він використовується, мати винятковий час автономної роботи та працювати прохолодно та тихо, навіть коли запущені ігри з інтенсивною графікою або редагуються великі зображення у форматі RAW.



10-ядерний графічний процесор Apple нового покоління в M2 забезпечує до 35 відсотків вищу графічну продуктивність, ніж M1, при максимальній потужності.

M2 привносить новітні користувацькі технології Apple на Mac, надаючи нові можливості, кращу безпеку та багато іншого:



Блок медіасистеми M2 містить відеодекодер з високою пропускною здатністю, який підтримує відео 8K H.264 та HEVC. Потужний відеопроцесор Apple ProRes дозволяє відтворювати кілька потоків відео як 4K, так і 8K. Новий ISP-модуль забезпечує краще зниження шуму зображення.



Блок нового покоління Secure Enclave у M2 від Apple забезпечує найкращу у своєму класі безпеку.



MacBook Air на Apple M2 отримав новий дизайн - він має екран Liquid Retina 13,6 дюйма з яскравістю до 500 кд/м2. А нова вебкамера FaceTime HD, що дозволяє передавати відео Full HD, вбудована у виріз екрана зверху, як в iPhone.

Повідомляється, що продуктивність при обробці відео підвищилася на 38% у порівнянні з попередньою моделлю на базі M1, а на фоні MacBook Air з Intel Core i5 8-го покоління — стрибок у 15 разів.



Новий ноутбук має на борту два порту USB-C з інтерфейсом Thunderbolt 4 та гніздо 3,5 мм для навушників. Живлення забезпечується завдяки технології MagSafe, підтримується швидка зарядка - поповнення на 50% за 30 хвилин.



Ноутбук має товщину 11,3 мм та важить 1,22 кг і може працювати майже безшумно в автономному режимі до 18 годин.

Оновлений MacBook Air надійде у продаж у США вже наступного місяця, його ціна буде починатися з 1200 дол.



Окрім Air компанія Apple презентувала й MacBook Pro 13 на базі нового чипа Apple M2.



На відміну від Air, дизайн у професіональної моделі залишився незмінним. Тут немає абсолютно нового корпусу, збережена і сенсорна панель Touch Bar, до апаратної платформи входить новий 5-нанометровий чіп Apple M2 з 8-ядерним CPU, 10-ядерним GPU та 24 ГБ уніфікованої пам'яті. Максимальна місткість SSD, як і у випадку з Air, становить 2 ТБ.



MacBook Pro 13 має активну систему охолодження, а його максимальна автономність може досягати до 20 годин.



Новинка буде у продажу у США також наступного місяця з ціною від 1300 дол.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист