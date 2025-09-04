 
Трест, который лопнул

У деяких країнах Європи проблеми з доступом до сервісів Google

4 сентября 2025 г., 13:27

У деяких країнах Європи проблеми з доступом до сервісів Google

Послуги Google тимчасово не працювали в Туреччині та деяких частинах Європи. 

Згідно з повідомленнями Reuters, збої, які почалися близько 07:00 за Гринвічем, торкнулися таких сервісів, як YouTube, Gmail, Google Maps та Google Drive. 

На сайті моніторингу Downdetector було зафіксовано пік повідомлень про збої. Користувачі з Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії, Сербії, а також з України, Німеччини та Великої Британії повідомляли про проблеми з доступом.

Користувачі отримували повідомлення "5xx server error", що вказувало на проблему на стороні Google.

Згідно з інформацією, наданою заступником міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Омером Фатіхом Саяном (Omer Fatih Sayan), турецький регулятор з кібербезпеки вимагав від Google технічний звіт. 

Причини збою залишаються невідомими, оскільки компанія Alphabet, якій належить Google, не надала офіційних коментарів щодо інциденту.
 

