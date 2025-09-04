Анонсований смартфон Galaxy S25 FE підтримує нові можливості Galaxy AI

4 сентября 2025 г., 14:35

Компанія Samsung Electronics анонсувала вихід Galaxy S25 FE, найновішого доповнення до лінійки Galaxy S25. Оснащений новітньою версією One UI 8, уперше для серії S, Galaxy S25 FE відкриває доступ до найновіших можливостей Galaxy AI, пропонуючи по-справжньому персоналізованого AI-компаньйона з мультимодальними можливостями.



Galaxy S25 FE оснащений ProVisual на базі штучного інтелекту й удосконаленими інструментами, як-от Генеративне редагування, а оновлена 12-мегапіксельна фронтальна камера забезпечує кращу якість селфі. Батарея місткістю 4 900 мА∙год і на понад 10% збільшена парова камера гарантують плавну та чутливу роботу, а підтримка дротового заряджання потужністю 45 Вт дозволяє користувачам бути креативними, розважатися та залишатися на зв’язку під час подорожей.



Завдяки вбудованому в Galaxy S25 FE штучному інтелекту Galaxy AI, оптимізованому One UI 8 та мультимодальним агентам штучного інтелекту, усе більше користувачів увійде в нову еру природної та невимушеної взаємодії, де голос, дотик та показ зображення поєднуються, щоб спростити та покращити щоденні завдання, зробивши їх ще зрозумілішими.



Gemini Live дає змогу спілкуватися через зображуване в реальному часі, він також доповнений мультимодальним штучним інтелектом, завдяки чому пристрій бачить те, що й користувачі, і може ставити контекстні запитання.



Now Bar відтворює корисну інформацію в потрібний момент просто на екрані блокування. Він пропонує актуальні оновлення, і його можна налаштувати для показу сповіщень у реальному часі, музики, режимів, розпорядку дня тощо. Now Brief надає персоналізовані щоденні оновлення, зокрема інформацію про дорожній рух, нагадування, події в календарі та підсумки тренувань.



З Circle to Search від Google, ігрові підказки з’являються саме тоді, коли вони потрібні. Просто обведіть елемент або завдання на екрані, щоб отримати доступ до підказок і тактик – усе це у спливному вікні, яке не перериває ігровий процес.



Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) створює зашифровані середовища зберігання даних для конкретних застосунків у захищеній частині пам’яті пристрою, гарантуючи, що кожен застосунок має доступ лише до власної конфіденційної інформації. KEEP підтримує модуль Personal Data Engine (PDE) для зберігання даних і налаштувань користувача виключно на пристрої та їхнього захисту за допомогою Knox Vault. Разом ці рішення гарантують посилену безпеку та конфіденційність у динамічному цифровому середовищі.



Galaxy S25 FE забезпечує високу якість знімання завдяки новітнім функціям ProVisual Engine з AI та оновленій 12-мегапіксельній фронтальній камері, яка допомагає робити яскраві селфі з кращою чіткістю. Також було вдосконалено функцію Galaxy Нічне фільмування: режим Зниження шумів підвищує якість нічних знімків, а Super HDR у відео демонструє реалістичні кольори та контраст у кожному кадрі. Photo Assist покращує редагування на пристрої, роблячи його легким і точним, стимулюючи креативність користувачів та безперешкодно втілюючи їхні ідеї в життя.



Генеративне редагування автоматично виявляє перехожих на фоні та рекомендує, що видалити, усуваючи необхідність ручного вибору та редагування, а Портретна студія дає користувачам створювати персоналізовані аватари з реалістичнішими виразами обличчя.

Миттєве уповільнення дає користувачам змогу переживати улюблені моменти відео наче в реальному часі, уповільнюючи будь-який кліп одним дотиком.



Видалення поширених шумів пропонує зручний спосіб усунення сторонніх звуків із відео шляхом ізоляції певних аудіоелементів, як-от голоси, музика, вітер, навколишні звуки природи, шум натовпу та фонові перешкоди, надаючи користувачам точний контроль над тим, що потрібно зменшити або повністю видалити. Функція Аuto Trim на Galaxy S25 FE спрощує процес редагування відео, автоматично вибираючи найкращі моменти з відзнятого матеріалу.



Від повсякденної продуктивності до творчих процесів – Galaxy S25 FE оптимізує кожне завдання. Galaxy S25 FE забезпечує надійну продуктивність під час перегляду відео, виконання кількох завдань одночасно або редагування.



Зазначаэться, що обробка штучного інтелекту працює безперебійно завдяки на понад 10% більшій паровій камері для ефективного терморегулювання.



6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X із частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавне та реалістичне зображення, а нова вдосконалена рамка Armor Aluminum гарантує підвищену міцність і витонченішу форму.



Сім поколінь оновлень ОС та сім років оновлень безпеки забезпечують надійну та оптимізовану роботу, яка триватиме довше.



Ти, хто хоче поєднати ці візуальні ефекти з найновішим високоякісним звуком, може під'єднати Galaxy S25 FE до найновішої моделі Galaxy Buds3 FE, щоб насолоджуватися безперебійним підключенням та реалістичними мобільними розвагами Galaxy.



One UI 8 також буде доступний на більшій кількості пристроїв, включно з усією серією Galaxy S25, оновлення почнуться вже цього місяця.



Galaxy S25 FE вже доступний для замовлення на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung із безоплатним доступом до Gemini Advanced на шість місяців.

