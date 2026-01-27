Check Point виявила VoidLink - першу масштабну малваре-кампанію, повністю створену АІ

27 января 2026 г., 11:45

Дослідницький підрозділ Check Point Research повідомив про виявлення VoidLink - нової загрози, яка офіційно відкриває еру професійного шкідливого ПЗ, створеного за допомогою великих мовних моделей (LLM).



Як зазначається, на відміну від ранніх примітивних скриптів, VoidLink демонструє високий рівень функціональності, складну обфускацію коду та здатність до динамічної адаптації для обходу антивірусних фільтрів. Аналіз показав, що АІ використовувався не лише для написання окремих компонентів, а й для розробки всієї логіки взаємодії з командними серверами (C2), що раніше було прерогативою виключно висококваліфікованих хакерських угруповань.



За даними звіту, VoidLink використовує легітимні інструменти та сервіси для маскування своєї діяльності, що робить його виявлення традиційними сигнатурними методами майже неможливим. Кампанія націлена на корпоративні мережі, використовуючи персоналізований фішинг, тексти якого також генеруються АІ на основі публічних даних про співробітників. Дослідники зазначають, що швидкість, з якою зловмисники тепер можуть модифікувати та випускати нові версії малваре, зросла в десятки разів, що ставить під загрозу сучасні стандарти кібербезпеки.



Поява VoidLink свідчить про те, що теоретичні побоювання щодо «збройного використання АІ» остаточно стали реальністю у 2026 році. Ми спостерігаємо зміну парадигми: якщо раніше поріг входу у сферу створення складних вірусів був високим, то тепер АІ-агенти демократизують кіберзлочинність, дозволяючи менш досвідченим гравцям оперувати інструментами рівня державних спецслужб. Це прямо корелює з розвитком «агентної моделі» обчислень, де АІ не просто допомагає людині, а самостійно розв'язує завдання, у даному випадку - пошук вразливостей та інфільтрацію.



VoidLink - це лише перша ластівка у світі, де шкідливий софт не пишеться, а «навчається» обходити захист. Це змусить компанії інвестувати ще більше у власну АІ-інфраструктуру, перетворюючи кібербезпеку на нескінченну битву алгоритмів, де швидкість оновлення моделей стає головною метрикою виживання бізнесу.

