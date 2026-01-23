Check Point запускає платформу Exposure Management для автоматичного закриття вразливостей

23 января 2026 г., 12:35

Компанія Check Point Software Technologies оголосила про запуск Check Point Exposure Management - інноваційного рішення для захисту організацій від атак епохи АІ. Головна мета платформи - перетворити розрізнені дані про вразливості на пріоритетні та автоматизовані дії з їхнього усунення, ліквідуючи так званий «розрив у ремедіації» (security remediation gap), коли хакери діють швидше за служби безпеки.



Платформа працює на базі технологій Cyberint та Veriti, об’єднуючи дані глобальної розвідки загроз, моніторинг даркнету, видимість поверхні атак та контекст реальної експлуатації вразливостей. За словами Йохая Корема (Yochai Corem), віцепрезидента з управління вразливостями в Check Point, система дозволяє безпековим командам миттєво знижувати ризики, використовуючи вже наявні інструменти захисту без необхідності ручного втручання у кожен процес.



Нова система повністю відповідає концепції Gartner під назвою Continuous Threat Exposure Management (CTEM) і впроваджує стратегію «Відкритого саду» (Open Garden). Це дозволяє Exposure Management інтегруватися з понад 75 засобами контролю безпеки від майже 90% найбільших світових вендорів, охоплюючи мережеві рівні, хмари, кінцеві точки (endpoints) та системи ідентифікації.



Платформа функціонує через три інтегровані шари: глибока розвідка загроз для мапування екосистеми зловмисників; інтелектуальна пріоритезація вразливостей на основі бізнес-контексту; та «безпечна ремедіація», яка через API перенаштовує існуючі фільтри, активує IPS або застосовує «віртуальне патчування». Такий підхід дозволяє бізнесу залишатися на крок попереду зловмисників, які все частіше використовують АІ-автоматизацію для миттєвого масштабування своїх атак.



Експерти відзначають стратегічний зсув у кіберзахисті що зараз відбувається: перехід від пасивного спостереження до активного автоматизованого управління інфраструктурою. В умовах, коли час між виявленням вразливості та її експлуатацією скоротився до мінімуму, Check Point робить ставку на те, що захист має бути таким же швидким, як і напад. Інтеграція з рішеннями конкурентів робить цю платформу універсальним «мозком» корпоративної безпеки, здатним координувати десятки різних захисних систем одночасно. Це особливо критично для великих підприємств, де ручне опрацювання тисяч щоденних сповіщень про ризики вже давно стало неможливим. Фактично, Check Point перетворює кібербезпеку на динамічну систему, яка постійно самооновлюється, створюючи нездоланний бар'єр для автоматизованих кіберзагроз нового покоління на базі АІ.

