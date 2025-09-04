 
«Хуавей Україна» забезпечила зв’язок під час повітряних тривог для 50 тис. студентів

4 сентября 2025 г., 12:35

Компанія «Хуавей Україна» у межах програми корпоративної соціальної відповідальності розгорнула сучасні мережі Wi-Fi 6 в укриттях 22 закладів вищої освіти, двох центрах зайнятості та трьох професійно-технічних училищ по всій країні. Це забезпечило стабільний зв’язок і доступ до навчання понад 50 тис. студентів і викладачів навіть під час повітряних тривог.

Впродовж останніх років компанія також передала низці ВНЗ новітнє мережеве обладнання для покриття навчальних корпусів і гуртожитків.

Нещодавно компанія передала сучасне мережеве обладнання Черепинській гімназії імені Кулішенка Григорія Якимовича (Селищенська сільська рада, Черкаська область) для забезпечення стабільного доступу до інтернету та підвищення якості освітнього процесу. Серед переданого обладнання – Wi-Fi точки доступу, маршрутизатори, серверне обладнання та ноутбуки. Передача обладнання відбулася напередодні нового навчального року та стала вагомим внеском у розвиток цифрової освіти в регіоні.

