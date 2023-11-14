У 2024 р витрати кінцевих користувачів на публічні хмарні сервіси у світі сягнуть 679 млрд дол.

14 ноября 2023 г., 11:25

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, витрати кінцевих користувачів на публічні хмарні сервіси у світі зростуть на 20,4% до 678,8 млрд дол. у 2024 році порівняно з 563,6 млрд дол. цього року.



«Хмарні технології стали практично незамінними, - зазначив Сід Наг (Sid Nag), віце-президент-аналітик Gartner. - Однак це не означає, що хмарні інновації можуть зупинитися або навіть сповільнитися. Для провайдерів ситуація змінюється, оскільки хмарні моделі більше не визначають бізнес-результати, а навпаки, бізнес-результати формують хмарні моделі».



«Наприклад, організації, які розгортають послуги генеративного штучного інтелекту (GenAI), звертатимуться до публічної хмари, враховуючи масштаб необхідної інфраструктури, - продовжив Наг. - Однак для ефективного розгортання GenAI цим організаціям буде потрібно, щоб хмарні провайдери вирішували нетехнічні питання, пов’язані з вартістю, економікою, суверенітетом, конфіденційністю і стійкістю. Гіперскейлери, які задовольняють ці потреби, зможуть скористатися абсолютно новими можливостями для отримання прибутку в міру зростання впровадження GenAI».



У 2024 році очікується зростання всіх сегментів хмарного ринку. За прогнозами, у наступному році найбільше зростуть витрати користувачів на інфраструктуру як послугу (IaaS) - на 26,6%, а на платформу як послугу (PaaS) - на 21,5%.



Ще однією ключовою тенденцією, що стимулює витрати на хмарні технології, є постійне зростання галузевих хмарних платформ. Галузеві хмарні платформи спрямовані на досягнення бізнес-результатів шляхом об’єднання базового програмного забезпечення як послуги (SaaS), послуг PaaS та IaaS у комплексну пропозицію з можливостями, які можна компонувати. Gartner прогнозує, що до 2027 року понад 70% підприємств використовуватимуть галузеві хмарні платформи для прискорення своїх бізнес-ініціатив, порівняно з менш ніж 15% у цьому році.



«Впровадження GenAI також сприятиме зростанню галузевих хмарних платформ, - підкреслив Наг. - Моделі GenAI, які застосовуються в різних галузевих вертикалях, можуть потребувати значної кастомізації, що впливає на масштабованість та економічну ефективність. Провайдери публічних хмар можуть позиціонувати себе як партнерів у відповідальному та індивідуальному впровадженні GenAI, спираючись на ті ж підходи, що застосовуються до промислових хмар, суверенних хмар та розподілених хмар».

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