В Україні 700 тисяч заброньованих, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній

20 мая 2024 г., 11:51

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Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації зазначив, що спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни.



Очильник Мінцифри підкреслив, що в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній. При цьому частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 р. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці.



Всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%.



«Компанії, які ми подаємо на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв», зазначив Михайло Федоров.



Серед критеріїв:

— середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;

— відсутність заборгованості з ЄСВ;

— понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

— понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;

— статус резидента Дія.City;

— важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати працівників за останній квартал — не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ + середньооблікова кількість працівників за останній квартал — не менше 9 осіб.



За наказом Мінцифри подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Серед них архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City.



До Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. У просторі близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації. А це основа нашої обороноздатності та економіки, підкреслив міністр.

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