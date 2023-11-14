За дев'ять місяців NovaPay здійснила 252 млн переказів на 166,2 млрд грн.

14 ноября 2023 г., 12:35

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За підсумками трьох кварталів 2023 року загальна кількість здійснених в системі переказів NovaPay (група компаній «Нова пошта») становила 252 млн. Це на 15% більше у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Таким чином через систему пройшло переказів на 166,2 млрд грн (на 61% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2021).

Також серед популярних послуг – отримання міжнародних переказів. Їхня кількість складає 400 тис. операцій, загальна сума – еквівалент 29 млн євро. 96% міжнародних переказів – грошова допомога від «Всесвітньої продовольчої програми ООН», виплату якої забезпечує NovaPay у відділеннях «Нової пошти» з 2022 року.

«Український бізнес продовжує зростати та перевищувати навіть довоєнні показники, підтримуючи державу податками, і результати NovaPay за три квартали 2023 року це підтверджують. Разом з тим, фінансові сервіси забезпечують платіжну інфраструктуру для українців і бізнесу. Ми бачимо зростання попиту серед клієнтів на послуги NovaPay, що працює у відділеннях Нової пошти, у містах і селищах, де немає доступу до банків», – зазначив Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

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