Xiaomi заробила 3,11 млрд дол. за період Singles Day

14 ноября 2023 г., 10:25

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CNBC пише, що китайський виробник смартфонів і побутової електроніки Xiaomi заявив про рекордні продажі на різних платформах під час фестивалю покупок Singles Day (Дня холостяка - 11.11).



З 23 жовтня до кінця дня 11 листопада Xiaomi заявила, що продала товарів на суму понад 22,4 млрд юанів (3,11 млрд дол.) на таких платформах, як Tmall і Taobao від Alibaba, JD.com, Pinduoduo і Douyin.



Акції Xiaomi ненадовго зросли більш ніж на 2% на Гонконзький біржі в понеділок.



Xiaomi заявила, що її нещодавно випущений смартфон Xiaomi 14 став лідером продажів на Alibaba’s Tmall з 4 по 11 листопада. Компанія також претендує на перше місце в різних категоріях продажів смартфонів китайських брендів на інших платформах онлайн-покупок.



«Набагато кращі, ніж очікувалося, продажі Mi14 створюють приріст прибутку і потенційний перегляд оцінки в майбутньому», - зазначили аналітики HSBC у звіті від 6 листопада. - Ми підвищуємо наші прогнози поставок смартфонів Xiaomi на 7% у 2023 році до 150 млн одиниць і на 6% у 2024 році до 160 млн одиниць».



За останнє десятиліття Singles Day перетворився з одноденного шопінг-фестивалю на багатотижневий період торгових акцій на різних онлайн-платформах у Китаї.



У 2022 році, під час пандемії Covid-19, Alibaba заявила, що продажі в День холостяка «відповідають» показникам попереднього року, коли було зафіксовано 84,54 млрд дол.



Невизначеність щодо майбутніх доходів негативно впливає на роздрібні продажі в Китаї протягом останніх кількох років.



Напередодні цьогорічного фестивалю шопінгу опитування, проведене Bain and Company, показало, що 77% споживачів у Китаї не планують збільшувати витрати.



Прямі трансляції та короткі відео на таких платформах, як Taobao від Alibaba та Douyin від ByteDance, залишаються зростаючим каналом продажів.



За оцінками аналітичної компанії Syntun та старшого аналітика Morningstar Челсі Там, цьогоріч під час шопінг-фестивалю валова додана вартість від прямих трансляцій зросла на 19%, згідно з оцінками компанії.



На Tmall припала основна частина продажів, або 60%, в категорії, яку Syntun назвала «комплексні платформи електронної комерції».



На JD припадає 28%, а на Pinduoduo - 7%, йдеться у звіті.



Kuaishou, додаток для створення коротких відеороликів і прямих трансляцій, повідомив, що кількість замовлень зросла майже на 50% в період шопінгу в День холостяка.

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