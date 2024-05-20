Omdia: до 2030 року процесори RISC-V займатимуть чверть світового ринку

20 мая 2024 г., 13:00

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Згідно з новим дослідженням Omdia, до 2030 року процесори RISC-V становитимуть майже чверть світового ринку. Прогнозується, що архітектура з відкритим набором інструкцій (ISA) зазнає найбільшого зростання в автомобільному секторі, хоча промислова сфера залишиться найбільшою сферою застосування цієї технології. Крім того, розвиток штучного інтелекту відіграє важливу роль у подальшому зростанні RISC-V.



RISC-V примітна тим, що вона є вільною від ліцензій, що дозволяє будь-кому розробляти апаратне забезпечення з використанням цієї архітектури і навіть налаштовувати набір інструкцій відповідно до потреб проекту. Оскільки перші процесори RISC-V, як правило, були простими мікроконтролерами, архітектура вже давно асоціюється з глибоко вбудованими технологіями, особливо в IoT. І ця платформа продовжуватиме займати помітне місце в цьому просторі протягом прогнозованого періоду до 2030 року. Однак найбільш значущим розвитком за останні роки є поширення технології на інші додатки, в тому числі на ті, що вимагають передових обчислень та інтелекту.



«RISC-V має найбільший сенс у нових додатках, де розробник ще не має існуючого продукту Arm. Розвиток штучного інтелекту, збільшення кількості варіантів використання та можливостей означає, що відкривається багато нових можливостей, і все це має потенціал для RISC-V, - зазначив Едвард Вілфорд (Edward Wilford), старший аналітик з IoT в Omdia. - Зростання RISC-V відбувається одночасно з розвитком AI, особливо периферійних рішень, і це відкриває величезні можливості для ISA».



У період з 2024 по 2030 рік Omdia прогнозує, що поставки процесорів на базі RISC-V будуть збільшуватися майже на 50% в рік, досягнувши кульмінації в 17 мільярдів процесорів до кінця прогнозованого періоду. Очікується, що 46% цих процесорів будуть використані в промислових додатках, хоча найбільше зростання протягом прогнозованого періоду припаде на автомобільний сегмент.



Omdia очікує, що RISC-V процесори в автомобільних додатках будуть збільшуватися в обсязі на 66% щорічно. «Автомобільна промисловість переживає швидку трансформацію, і напівпровідники мають вирішальне значення для кожного елементу цієї трансформації, - наголосив Вілфорд. - RISC-V має унікальні, бажані для автомобільної промисловості аспекти - ви можете володіти своїм дизайном на RISC-V так, як ви просто не можете з ліцензованою ISA, і в розмовах в індустрії це дійсно підкреслюється як важливий елемент».



Водночас, Omdia також прогнозує значне зростання використання AI в автомобільних додатках: автономне водіння, вдосконалені системи допомоги водієві (ADAS) та інформаційно-розважальні системи (IVI) - всі ці системи використовують AI, щоб зробити кожну з них більш ефективною. «Без сумніву, AI буде одним з найбільших рушіїв впровадження RISC-V у багатьох сегментах; ефективність і масштабованість RISC-V унікально підходить для розробки процесорів для виконання операцій зі штучним інтелектом», - резюмував Вілфорд.

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