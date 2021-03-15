Toshiba показала масштабируемость продвинутой технологии оптимизации

15 марта 2021 г., 15:25

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В целях повышения эффективности работы финансового, логистического, коммуникационного и любого другого бизнеса, которому приходится принимать сложные решения в кратчайшие сроки, корпорация Toshiba в пятницу анонсировала технологию горизонтального масштабирования своей высокопроизводительного оптимизационного алгоритма симулированной бифуркации (Simulation Bifurcation Machine, SBM). Результаты исследования опубликованы 1 марта в журнале Nature Electronics.

В основе технологии лежит разделённая версия SBM, которая позволяет нескольким массивам программируемой логики (FPGA) обмениваться между собой информацией о переменных. С помощью автономного механизма синхронизации она также сводит к минимуму влияние этих коммуникаций на общую производительность.

Испытания показали, что SBM с кластером из восьми FPGA обеспечивает вычислительную производительность в 5,4 раза выше, чем SBM с одним FPGA, и решает проблемы в 16 раз больше. С 8 FPGA этот алгоритм также позволяет получать решения в 828 раз быстрее, чем реализация имитации отжига (SA), широко используемого метода оптимизации.

Результаты моделирования для SBM 64 FPGA продемонстрировали, что зависимость между скоростью вычислений и количеством FPGA является строго линейной, то есть эта технология может и в дальнейшем использоваться для масштабирования, минимизирует аппаратные ограничения.

Главный научный сотрудник Центра корпоративных исследований и разработок Toshiba, Косуке Тацумура (Kosuke Tatsumura), сказал: «Высокая скорость и большой масштаб вычислений, низкая задержка при выдаче решений, являются теми критически важными преимуществами, которые новый SBM может предложить бизнесу. Например, финансовая индустрия сможет торговать бóльшим количеством акций одновременно, а роботы в логистической отрасли смогут лучше работать с нулевым запаздыванием».

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