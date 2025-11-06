Toshiba запускає серію жорстких дисків S300 AI для відеоспостереження

6 ноября 2025 г., 13:35

0

Компанія Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) представила S300 AI, нове покоління жорстких дисків для відеоспостереження, розроблених для потреб сучасних відеозастосунків, керованих штучним інтелектом (AI).



Створена для захоплення, аналізу та зберігання відео високої роздільної здатності, S300 AI пропонує вищу місткість, розширену продуктивність та надійність корпоративного класу, щоб задовольнити вимоги робочих навантажень AI у сфері спостереження.



Доступні моделі від 8 ТБ до 24 ТБ яки можуть працювати у складі серверів відеоаналітики AI, централізованих систем зберігання даних відеоспостереження, інфраструктури архівування та відновлення відео, багатодискових конфігурацій RAID (Redundant Array of Independent Disks).



Таке поєднання масштабу, швидкості та витривалості робить S300 AI ефективним рішенням для зберігання та обробки величезних обсягів відео- та аналітичних даних, генерованих системами спостереження з підтримкою AI.



Кодзі Сакамото (Koji Sakamoto), старший директор відділу продажів та маркетингу продуктів для зберігання даних Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, заявив: "Ринок відеоспостереження швидко розвивається, і аналітика AI висуває нові вимоги до продуктивності, місткості та надійності сховища. Завдяки S300 AI Toshiba продовжує розширювати та адаптувати свій асортимент HDD для задоволення цих потреб, забезпечуючи вищу місткість, покращену продуктивність та надійність корпоративного класу, спеціально розроблену для робочих навантажень AI."



Серія S300 AI налаштована на обробку додаткового випадкового доступу (random access), який вносять робочі навантаження AI, забезпечуючи швидке отримання відеоданих для точної аналітики AI та отримання інсайтів у режимі реального часу.



S300 AI підтримує до 64 потоків камер високої роздільної здатності та до 32 додаткових потоків AI (AI streams), що дозволяє легко масштабуватися відповідно до зростальних вимог систем спостереження, керованих AI.



З річним робочим навантаженням 550 ТБ та середнім часом до відмови (MTTF) до 2,5 млн годин, S300 AI розроблений для роботи 24/7 у критично важливих середовищах.



Toshiba надає на жорсткі диски 5-річну обмежену гарантію, підкреслюючи їхню довговічність та придатність для найвимогливіших застосунків відеоспостереження.



Моделі 8 ТБ та 10 ТБ S300 AI будуть доступні, починаючи з цього місяця.



Моделі місткістю 14 ТБ, 16 ТБ, 18 ТБ, 20 ТБ, 22 ТБ та 24 ТБ з'являться у продажу у I кварталі 2026 року.

