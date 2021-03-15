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На рынке процессоров для смартфонов — лучший за последние пять лет результат

15 марта 2021 г., 16:05
На рынке процессоров для смартфонов — лучший за последние пять лет результат

Впервые с 2016 г. мировой рынок процессоров для смартфонов возвратился к росту. По оценкам исследователей из Strategy Analytics, по итогам 2020 г. объем выручки увеличился на 25% «YoY» и превысил 25 млрд долл.

Пятерку ведущих чипмейкеров сформировали Qualcomm, Apple, HiSilicon, MediaTek и Samsung LSI. Qualcomm упрочила лидерство, удерживая за собой почти треть (31%) рынка. В Тор-3 также вошли Apple (23%) и HiSilicon (18%).

На долю процессоров с поддержкой 5G пришлась уже четверть общегодовых поставок.

TSMC оставалась крупнейшей foundry-компанией — ее рыночная доля превысила две трети от общей. Следом разместилась Samsung Foundry. Обе компании существенно нарастили поставки чипов с детализацией 7 нм и 5 нм, а их доля в общих поставках процессоров достигли в 2020 г. почти 40%.

Поддержка искусственного интеллекта являлась ключевой в стратегии большинства вендоров смартфонов, благодаря чему в 2020 г. отгружено свыше 900 млн AI-процессоров.

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