Суд в США заблокировал санкции по Xiaomi

15 марта 2021 г., 14:45

Компания Xiaomi распространила официальное заявление, приветствуя решение суда от 12 марта по североамериканскому восточному времени (EST), по которому останавливается внедрения санкций Министерства обороны США по Xiaomi как Китайской коммунистической военной компании (CCMC). Согласно решению суда, полностью и немедленно отменяется действие распоряжения 13959 об ограничении на приобретение ценных бумаг Xiaomi гражданами США и требования их продать.

Xiaomi подчеркнула, что является публичной и независимой компанией, которая производит потребительскую электронику исключительно для гражданского и коммерческого использования. Поэтом Xiaomi считает решение о внесении ее в список ССМС чрезмерным и претенциозным, и судья с этим соглашается. Компания обратилась в суд с требованием признания решения незаконным и изъятия ее из списка на постоянной основе.

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