Toshiba готується до запуску HDD 40 ТБ - перевірила технологію стекування 12 дисків

Компанія Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) першою у галузі зберігання даних підтвердила технологію 12-дискового стекування для жорстких дисків великої місткості (HDD). Поєднуючи це досягнення з технологією магнітного запису з мікрохвильовою допомогою (MAMR), компанія прагне вивести на ринок 3,5-дюймові HDD класу 40 ТБ для центрів обробки даних у 2027 році.



Ця технологія стекування використовує передові технології проєктування та аналізу, які Toshiba напрацювала при розробці тонких, компактних продуктів, і додає два диски до стандартної 10-дискової, 3,5-дюймової дискової доріжки, яку компанія використовує у своїх nearline-HDD. Ключові досягнення включають розробку нових спеціалізованих деталей у стеку та заміну поточного носія на алюмінієвій підкладці на скляну підкладку, яка забезпечує більшу довговічність і дозволяє створювати тонші конструкції. Ці вдосконалення забезпечують покращену механічну стабільність та точність у площині, вищу щільність і більшу надійність.



Генерація та зберігання даних продовжують стрімко зростати, оскільки розширюються хмарні сервіси, набувають популярності послуги потокового відео, а генеративний AI та наука про дані швидко розвиваються. Визнаючи необхідність збільшення обсягів сховищ, Рагху Гуруранган (Raghu Gururangan), віцепрезидент з інженерії та продуктового маркетингу Toshiba America Electronic Components, додав: "12-дискова HDD-платформа Toshiba забезпечує масштабованість та надійність, необхідні для підтримки експоненційного зростання сховищ центрів обробки даних, керованих AI, дозволяючи досягти місткості класу ексабайт з перевіреними технологіями запису".



Toshiba також досліджує використання технології 12-дискового стекування з наступним поколінням магнітного запису з тепловою допомогою (HAMR). Мета полягає в отриманні HDD-рішень більшої місткості, які відповідають потребам центрів обробки даних у сховищах, що постійно зростають, одночасно реалізуючи нижчу загальну вартість володіння (TCO) для клієнтів. Джон Чен (John Chen), віцепрезидент TRENDFOCUS, заявив: "Здатність Toshiba проєктувати HDD зі збільшеною кількістю пластин була продемонстрована протягом останнього десятиліття, що дозволило їй досягти вищої місткості, використовуючи добре перевірені технології запису разом із покращеннями в конструкції головок і носіїв. Як перша компанія, що виробляє HDD, яка оголосила про плани комерціалізації 12-дискового HDD, Toshiba прокладає шлях для конкурентоспроможних пропозицій HDD великої місткості, які будуть додатково посилені її майбутнім переходом на HAMR".



Нова технологія 12-дискового стекування від Toshiba буде представлена на симпозіумі IDEMA 17 жовтня 2025 року в Кавасакі, Японія.

