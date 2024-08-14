Toshiba представила нове покоління жорстких дисків для відеоспостереження S300 Pro

14 августа 2024 г., 14:35

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Корпорація Toshiba Electronic Components (Toshiba) представила жорсткі диски нового покоління S300 Pro Surveillance, що відповідають найсучаснішим вимогам ринку систем зберігання даних для відеоспостереження. Завдяки місткості до 10 ТБ і вдвічі більшому об'єму буфера, ніж у попередників, оновлені жорсткі диски з технологією традиційного магнітного запису (CMR) дають змогу інтеграторам систем відеоспостереження, постачальникам послуг з установлення систем і кінцевим користувачам записувати, зберігати й аналізувати відеопотоки з 64 камер високої чіткості (HD).



Високо масштабовані 3,5-дюймові диски серії S300 Pro з варіантами місткості 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ і 10 ТБ тепер підтримують до 24 відсіків і забезпечують надійну роботу навіть у найскладніших умовах, що робить ці жорсткі диски вибором для великомасштабних систем відеозапису. Порівняно з попереднім поколінням вони забезпечують вищу максимальну стійку максимальну швидкість передавання даних - 268 МБ/с і подвоюють розмір кеш-буфера до 512 МБ. Крім того, вони знижують енергоспоживання, забезпечуючи підвищення сукупної вартості володіння (TCO).



Завдяки цілодобовій роботі, збільшеному річному навантаженню в 300 ТБ і середньому часу напрацювання на відмову (MTTF) до 1,2 млн годин, серія S300 Pro здатна впоратися зі зростальними вимогами до відеоаналізу критично важливих матеріалів відеоспостереження.



"Жорсткі диски Toshiba нового покоління S300 Pro спеціально оптимізовані для великомасштабних операцій відеоспостереження, де критично важливими функціями є розширена відеоаналітика, відстеження осіб і редагування, та забезпечують підвищену продуктивність, довговічність і надійність у режимі 24/7", - говорить Норіакі Катакура (Noriaki Katakura), президент підрозділу пристроїв зберігання даних корпорації Toshiba Electronics Components. "Вони демонструють прагнення Toshiba постійно співпрацювати з провідними виробниками систем відеоспостереження та дають змогу нашим партнерам і клієнтам скористатися перевагами високоякісних жорстких дисків для систем відеоспостереження, представлених у нашому асортименті".



Жорсткі диски нового покоління S300 Pro Surveillance HDD доступні з серпня 2024 року.

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