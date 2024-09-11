Toshiba представила жорсткі диски CMR 24 ТБ і SMR 28 ТБ

11 сентября 2024 г., 14:35

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Корпорація Toshiba Electronic Components оголосила про випуск сімейства гелієвих герметичних жорстких дисків великої місткості Mx11. Воно включає серію MG11 місткістю до 24 ТБ на базі традиційного магнітного запису (CMR) і серію MA11 місткістю до 28 ТБ з черепичним магнітним записом (SMR).



Нове сімейство Mx11 покликане забезпечити нові рівні щільності та енергоефективності для замовників, яким необхідно контролювати (або управляти) операційними витратами, задовольняючи при цьому вимоги зростання обсягу даних. Обидва продукти побудовані на базі спільної архітектури та мають 10 пластин з гелієвим ущільненням, стандартний 3,5-дюймовий корпус зі швидкістю обертання шпинделя 7200 об/хв, в якому використовується технологія мікрохвильового магнітного запису з керуванням потоком (FC-MAMR) компанії Toshiba. Сімейство Mx11 розроблено для підвищення продуктивності та надійності в режимі 24/7 і має буфер 1 Гб, робоче навантаження 550 Тб на рік, MTTF/MTBF 2,5 млн годин і AFR 0,35%.



Серія жорстких дисків MG11 CMR дає змогу замовникам хмарних систем, центрів оброблення даних і корпоративних систем зберігання даних швидко нарощувати щільність зберігання в межах наявної інфраструктури. Новий жорсткий диск об'ємом 24 ТБ, оснащений буфером місткістю 1 ГБ, швидший за свого попередника: максимальна стійка швидкість передачі даних 295 МБ/с збільшилася приблизно на 9%. Завдяки можливості вибору інтерфейсів SATA 6 Гбіт/с або SAS 12 Гбіт/с диски серії MG11 вписуються в будь-який центр оброблення даних для підтримки систем зберігання даних, онлайн-резервного копіювання та архівування, а також застосунків відеоспостереження. Крім 24 ТБ, диски серії MG11 доступні у варіантах місткістю 22 ТБ, 20 ТБ, 18 ТБ, 16 ТБ і 14 ТБ із функціями миттєвого стирання (SIE) і само шифрування (SED) для підвищення безпеки.



У серії MA11 досягається місткість 2,8 ТБ на пластину завдяки технології SMR. Керована хостом SMR серія MA11 збільшує місткість диска шляхом перекриття фізичних доріжок на диску під час операцій запису. Центри обробки даних з програмним забезпеченням, здатним оптимізувати конструкцію MA11 Series host-managed SMR, отримають вигоду від підвищення ефективності витрат внаслідок вищої щільності зберігання. Нова серія MA11 доступна у варіантах місткістю 28 ТБ і 27 ТБ з інтерфейсом SATA 6 Гбіт/с і опціями SED для підвищення безпеки.



«Спираючись на 50 років безперервних інновацій у сфері жорстких дисків, серія MX11 забезпечує новий рівень місткості та сукупної вартості володіння (TCO), даючи змогу клієнтам оптимізувати операційні витрати під час розширення інфраструктури центрів оброблення даних», - говорить Норіакі Катакура (Noriaki Katakura), президент підрозділу продуктів зберігання даних корпорації Toshiba Electronics Components.



Пробні постачання серії MG11 почнуться цього місяця, а серії MA11 - у четвертому кварталі цього року.

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