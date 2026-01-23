Маршрутизатор Mercusys з підтримкою Wi-Fi 7 вже доступний на українському ринку

23 января 2026 г., 16:35

Компанія ERC, офіційний дистриб’ютор Mercusys в Україні, оголосила про старт поставок першої моделі цього виробника з підтримкою стандарту Wi-Fi 7 - маршрутизатора MR25BE.



Як зазначається, пристрій класу BE3600 забезпечує загальну швидкість з’єднання до 3,6 Гбіт/с (2882 Мбіт/с у діапазоні 5 ГГц та 688 Мбіт/с у 2,4 ГГц). Ключовою особливістю новинки є впровадження технологій 4K-QAM та Multi-Link Operation (MLO), що дозволяють пристроям одночасно надсилати та отримувати дані у різних діапазонах, суттєво знижуючи затримки. Маршрутизатор оснащений 2,5-гігабітним портом WAN/LAN, що знімає обмеження пропускної здатності для сучасних гігабітних інтернет-пакетів.



Технологічна база MR25BE включає підтримку смуги пропускання 160 МГц та систему Multi-RU, яка дозволяє максимально ефективно використовувати кожен канал зв’язку, уникаючи перешкод. Для розширення покриття пристрій використовує чотири зовнішні антени з підтримкою Beamforming, а також сумісний із технологією EasyMesh для створення безшовних мереж у великих приміщеннях. Окрім швидкості, велику увагу приділено безпеці: роутер підтримує стандарт шифрування WPA3. Налаштування та управління мережею здійснюється через фірмовий додаток Mercusys, що робить перехід на нове покоління зв'язку максимально доступним для пересічного користувача.



Перехід Mercusys до сьомого покоління Wi-Fi вказує на те, що індустрія остаточно подолала «дитячі хвороби» нового стандарту, зробивши його масовим. Якщо у 2024-2025 роках Wi-Fi 7 був прерогативою флагманських систем вартістю сотні доларів, то сьогодні він стає базовим стандартом для будь-якої невеликої компанії.

