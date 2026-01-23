SAP інтегрує АІ в ядро роздрібної торгівлі та запускає еру «channel-less» комерції

23 января 2026 г., 14:22

0

Tweet

Компанія SAP SE оголосила про запуск масштабного пакета інновацій для роздрібної торгівлі, який базується на глибокій інтеграції штучного інтелекту в усі операційні рівні - від стратегічного планування до виконання замовлень.



Головним елементом оновлення стало рішення Retail Intelligence у складі SAP Business Data Cloud, реліз якого заплановано на першу половину 2026 року. Воно дозволяє ритейлерам гармонізувати дані про продажі, запаси та постачальників у реальному часі, використовуючи АІ-симуляції для прогнозування попиту та автоматичної оптимізації складських залишків.



За словами Баладжі Баласубраманіана (Balaji Balasubramanian), президента SAP Customer Experience, компанія створює першу «замкнену операційну систему для ритейлу», де АІ перетворює дані на практичну аналітику без втручання людини.



Особливу увагу приділено концепції «агентної комерції». Завдяки оновленому SAP Commerce Cloud, ритейлери тепер можуть підключати свої продукти, ціни та запаси безпосередньо до АІ-асистентів, таких як ChatGPT чи Gemini. Це дозволяє здійснювати транзакції безпосередньо в інтерфейсі чат-ботів, створюючи справді безканальний (channel-less) досвід.



Крім того, у другому кварталі 2026 року SAP випустить Order Reliability Agent - автономного помічника, який проактивно виявляє ризики зриву замовлень та усуває логістичні проблеми ще до того, як вони вплинуть на клієнта. Інтеграція Joule Copilot також дозволить менеджерам керувати асортиментом за допомогою природної мови, значно прискорюючи реакцію на ринкові зміни.



Впровадження концепції «channel-less» (відсутність каналів) означає відхід у минуле традиційного поняття «інтернет-магазину» як окремої сторінки - тепер магазином стає будь-яка точка дотику з інтелектуальним агентом. Використання АІ-агентів для контролю логістики (Order Reliability Agent) — це відповідь на критичний дефіцит робочої сили в ритейлі. SAP фактично переводить ритейл з режиму «реактивного управління» в режим «предиктивної автономності», де людина лише задає стратегію, а АІ виконує завдання у фоновому режимі. Це спроба створити стандарт «розумного ритейлу», де володіння чистими даними стає менш важливим, ніж здатність АІ-агентів миттєво оперувати цими даними в інтересах клієнта.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI